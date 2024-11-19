Елена Дятлова — о миссии Калининграда: он «не может быть городом праздников»

Калининград не стоит считать городом для праздников. Такое заявление во вторник, 19 ноября, сделала глава администрации города Елена Дятлова во время общения с журналистами. Комментарий главы последовал после упрёка со стороны одного из сотрудников СМИ по поводу того, что Калининград в новогодние праздники выглядит мрачно по сравнению с тем же Зеленоградском.

«Наверное, Калининград отличается от Зеленоградска по своей сути и по миссии города, — заявила она. — Зеленоградск — это праздник каждый день. Что в летний период, что в зимний. Калининград глобально не может быть городом праздников, потому что миссия у города немного другая».

При этом Елена Дятлова отметила, что в Калининграде точно так же, как и в Зеленоградске проводят подготовку к новогодним праздникам. В частности, к украшению города сотрудники уже приступили.

«Это та работа, которую мы делаем традиционно для города. Ёлка точно так же будет установлена к 15 декабря. Как обычно, мы устанавливаем наши объемные элементы на разворотных кольцах на Гайдара, Челнокова, Московском проспекте и Буткова, на Борзова. Будут украшены и наши городские скверы у гостиницы „Москва“, у памятника Шиллеру, у памятника Родине-матери, в сквере Энергетиков и на Профессора Баранова», — добавила она.