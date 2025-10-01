Власти нашли подрядчика для благоустройство сквера Серебровской в Балтийске

Власти Балтийска нашли подрядчика для благоустройства сквера Александры Серебровской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям закупки. Название компании, с которой планируют заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте опубликовано не было. Стоимость работ осталась на максимальном уровне — 27 245 333 рубля. Источник финансирования — местный бюджет.

Подрядчику необходимо будет отреставрировать бюст Александры Серебровской, устроить бетонный постамент под ним, выполнить отделку серым гранитом, нанести гравировку ордена Отечественной войны 1-й степени и описания, установить гранитную табличку. Также в перечне необходимых работ устройство детской площадки и покрытий из тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм, ремонт дождевой канализации, монтаж камер видеонаблюдения, озеленение. Благоустройство необходимо выполнить до 22 декабря 2025 года.