В Балтийске приступили к обустройству сквера имени Александры Серебровской (фото)

photo_2025-10-31_12-00-27.jpgphoto_2025-10-31_12-00-30.jpgphoto_2025-10-31_12-00-35.jpg  

В Балтийске стартовали работы по обустройству сквера имени Александры Серебровской, погибшей в годы Великой Отечественной войны. Подрядчик обещает сдать объект до конца года. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Балтийского городского округа.

«Открытие сквера имени Александры Серебровской для Балтийска исторически ценно. На фронте молодую девушку направили в батальон морской пехоты Балтийского флота, с бойцами которого она прошла дорогами войны до Пиллау. Александра Серебровская погибла в бою на косе Фрише-Нерунг в апреле 1945 года. Под миномётным огнём сопровождала раненых на катерах. Была смертельно ранена осколком снаряда в сердце. Посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени», — отмечается в сообщении.

В администрации подчеркнули, что, хотя подрядчик входит в список добросовестных, все этапы строительства будут держаться под контролем. Строители планируют закончить обустройство до конца декабря.

Напомним, 1 октября стало известно, что власти Балтийска нашли подрядчика для благоустройства сквера Александры Серебровской. На участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям закупки. Стоимость работ осталась на максимальном уровне — 27 245 333 рубля. Источник финансирования — местный бюджет.

Изображения предоставлены администрацией Балтийского ГО

