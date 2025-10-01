На охрану реконструируемой набережной в Светлогорске выделили 520 тыс. рублей

ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на оказание охранных услуг объекта «Реконструкция набережной в г. Светлогорске Калининградской области». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществлена у единственного исполнителя и размещена на сайте 1 октября 2025 года. Контракт заключили с «Охранным предприятием «Фемида». Сроки оказания услуг — с 26 сентября по 26 ноября 2025 года. Цена контракта составляет 520 800 рублей. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Подрядчику необходимо осуществлять охрану строительной площадки и находящегося на ней имущества, а также обеспечивать пропускной режим. Необходимо организовать два круглосуточных поста охраны. Объём услуги — 8400 человеко-часов. Место оказания услуги — земельные участки с кадастровыми номерами 39:17:010002:185 и 39:17:010004:1002.

Согласно техническому заданию, протяжённость объекта составляет 660,9 м.п., общая площадь застройки — 16 864 м². Охраняемая территория начинается с восточной стороны (район ОКН «Солнечные часы „Зодиак“») и заканчивается на западной части в районе пандуса напротив «Канатной дороги». С севера объект граничит с частью Балтийского моря и временным шпунтовым ограждением. С юга — с многомаршевой лестницей, подножием склона, кафе «Нимфа», рестораном «Зеештерн», отелем «Гранд Палас», кафе «Дом рыбака», "Канатной дорогой«.Охрану необходимо обеспечивать в том числе «с применением технических средств и группы быстрого реагирования». Обход территории необходимо осуществлять не реже одного раза в час. Охранник должен находится в хорошей физической форме, быть здоровым, психологически устойчивым, иметь опрятный внешний вид, надевать спецодежду с логотипом исполнителя.

Как стало известно ранее, власти расторгают контракт с генподрядчиком, занимающимся реконструкцией променада в Светлогорске. У компании «Геоизол» возникли непреодолимые трудности.