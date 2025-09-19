Власти расторгают контракт с «Геоизолом» на реконструкцию променада в Светлогорске

Власти расторгают контракт с генподрядчиком, занимающимся реконструкцией променада в Светлогорске. Об этом в эфире «Центра управления регионом» сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. По словам Черномаза, ещё четыре недели назад он мог назвать дату окончания реконструкции променада в Светлогорске, а сегодня уже не может.

«На прошлой неделе мы выставили требование генеральному подрядчику, компании „Геоизол“, о расторжении контракта. И 23 сентября такое решение будет принято, а 24-го начнем все процедуры. Будем определять, что выполнено в рамках контракта, а что нет. И на не выполненное запускаем новую закупочную процедуру», — пояснил министр.

Черномаз уверяет, что у компании «Геоизол» возникли непреодолимые трудности, которые никак не связаны с контрактом в Калининградской области.

«Еще 10 дней назад люди в офисе работали, все было нормально. Они ждали поступления денег по своим договоренностям от кредитных организаций. Все видят технику, что стоит на объекте. Нужно было просто продолжать работать. Но насколько нам известно, в других субъектах Российской Федерации у компании возникли сложности, — продолжил Черномаз. — К сожалению, сложилась такая ситуация, что мы вынуждены принять все меры к расторжению контракта».

Далее Черномаз уточнил, что по второму этапу променада будут «выведены денежные остатки, и максимально быстро запущена новая закупочная процедура, чтобы максимально быстро закончить торги».

«Никто не заинтересован, чтобы этот объект превратился в долгострой, он жизненно необходим Светлогорску, и в первую очередь — его жителям», — заключил министр.

При этом претензий к работе «Геоизола» у заказчика до сих пор не было.

«Сколько сил и внимания они уделили тем же „Солнечным часам“, — сказал Черномаз. — Мы столько провели с ними совещаний, чтобы они сделали сканирование макета и восстановили по крупицам каждую частичку объекта. Чтобы часы имели тот первоначальный, первозданный вид, как это было задумано архитектором. Эта работа была еще интересна тем, что часы восоздавали с их создателем. Так что сказать, что подрядчик как-то попустительски относился к объекту, я не могу. Но, к сожалению, всегда могут возникнуть разные финансовые сложности с финустойчивостью предприятия. И это случилось, повторюсь, не на нашем объекте. У нас финансирование есть, проект живой. Есть абсолютно все, чтобы его закончить».

Сейчас, по словам министра, идут закупочные процедуры по третьему подэтапу реконструкции променада. Они должны закончиться 23 сентября.

Контракт с компанией из Санкт-Петербурга «Геоизол» на реконструкцию старого променада в Светлогорске стоимостью почти 1,5 млрд рублей областные власти заключили 23 июня 2022 года . Позже стоимость работ выросла до 2,1 млрд. Проект предусматривал реконструкцию участка променада от нижней площадки канатной дороги до центральной лестницы к морю, заканчивающейся у солнечных часов.

В сентябре 2023 года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объём выполненных работ составлял 40%, в феврале 2024 года — 47%, в июле — 54%, в декабре — 70%. В июне 2024 года на променад в Светлогорске вернули Солнечные часы «Зодиак».

Реконструкцию набережной изначально планировали закончить к концу 2024 года, но позже сдвигали на 30 апреля 2025 года.