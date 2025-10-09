В Светлогорске ищут подрядчика для текущего ремонта променада

Все новости по теме: Госзакупки

ГБУ «Балтберегозащита» ищет подрядчика для ремонта ограждающих конструкций променада в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Протяжённость объекта — 1280 м.п. На бетонных конструкциях подрядчику необходимо будет отбить штукатурку, заделать трещины в стенах, очистить и окрасить поверхности. Деревянные конструкции также необходимо отремонтировать и покрасить. Срок окончания работ — 20 декабря 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 17 октября. Итоги аукциона планируют подвести 21 октября. Максимальная стоимость контракта — 17 060 999 рублей.

Компания «Раушен Хотел Ресорт», реализующая проект застройки променада в Светлогорске, обещала восстановить повреждённые во время строительства участки покрытия. Об этом коммерческий директор компании Евгения Коростелева сообщала в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В части восстановления поврёжденных участков променада будут произведены следующие работы: локальная замена гранитной брусчатки, локальная замена ограничительных столбиков, частичный ремонт системы ливнестоков», — говорилось в ответе на запрос.

Ранее глава администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко сообщил, что за время строительства объектов на променаде «некоторый конструктив получил определённый износ», но при этом «набережная в хорошем состоянии». Он отметил, что все необходимые работы будут проводиться за счёт застройщика под контролем администрации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter