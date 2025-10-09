В Светлогорске ищут подрядчика для текущего ремонта променада

ГБУ «Балтберегозащита» ищет подрядчика для ремонта ограждающих конструкций променада в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Протяжённость объекта — 1280 м.п. На бетонных конструкциях подрядчику необходимо будет отбить штукатурку, заделать трещины в стенах, очистить и окрасить поверхности. Деревянные конструкции также необходимо отремонтировать и покрасить. Срок окончания работ — 20 декабря 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 17 октября. Итоги аукциона планируют подвести 21 октября. Максимальная стоимость контракта — 17 060 999 рублей.

Компания «Раушен Хотел Ресорт», реализующая проект застройки променада в Светлогорске, обещала восстановить повреждённые во время строительства участки покрытия. Об этом коммерческий директор компании Евгения Коростелева сообщала в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В части восстановления поврёжденных участков променада будут произведены следующие работы: локальная замена гранитной брусчатки, локальная замена ограничительных столбиков, частичный ремонт системы ливнестоков», — говорилось в ответе на запрос.

Ранее глава администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко сообщил, что за время строительства объектов на променаде «некоторый конструктив получил определённый износ», но при этом «набережная в хорошем состоянии». Он отметил, что все необходимые работы будут проводиться за счёт застройщика под контролем администрации.