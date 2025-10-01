В Калининграде назвали средний размер пенсии по старости

В Калининградской области средний размер пенсии по старости на 1 января составил 23 826 руб. Годом ранее пенсионеры получали 21 293 руб. Такие данные приводит Калининградстат.

В регионе проживает 272,5 тыс. пенсионеров, состоящих на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Калининградской области. Из них к категории работающих относятся 55,5 тыс. человек, или 20,4% от общей численности. По данным СФР России, пенсию по инвалидности получали 11,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца — 8,3 тыс., социальные пенсии — 20,1 тыс. человек, а пенсию по старости — 230,6 тыс.

В мае сообщалось, что средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249,58 руб. в месяц, в то время как мужчин — 23 028,33 руб. При этом общая средняя пенсия в стране находится на уровне 23 175,17 руб.

