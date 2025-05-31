Соцфонд: средний размер пенсий у женщин в РФ больше, чем у мужчин

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В России женщины получают пенсию выше, чем мужчины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России за 2025 год.

Средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, в то время как мужчин — 23 028,33 рубля. Таким образом, пенсия женщин примерно на 220 рублей больше. При этом общая средняя пенсия в стране находится на уровне 23 175,17 рубля.

Как уточняет информагентство, страховые пенсии по старости в России получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.

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