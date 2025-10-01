Власти намерены продлить возможность беременным ездить бесплатно в оздоровительные центры

Областные власти вновь хотят продлить для беременных женщин право на получение путёвки в социально-оздоровительные организации в 2026 году. Проект постановления, подготовленный министерством социальной политики, опубликован на официальном сайте регионального правительства.



В документе отмечается, что мера поддержки будет единовременной. Оформить путевку смогут женщины, постоянно проживающие на территории Калининградской области. Срок беременности должен быть не менее 7 и не более 34 недель на дату подачи заявления. Необходимо также находиться на учёте и под наблюдением в медицинских организациях и не иметь противопоказаний для направления на оздоровление.

Путёвку на 12 дней власти хотят предоставлять за счёт областного бюджета. Беременным женщинам нужно будет подать заявление в «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства. Сделать это можно несколькими способами: в форме электронного документа с использованием Госуслуг, через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Министерством социальной политики Калининградской области, Центром и МФЦ или лично. К заявлению следует приложить паспорт, прописку и направление от медорганизации.

При этом в проекте постановления отмечается, что выплата денежного возмещения взамен утраченной путёвки не производится.

Напомним, в феврале губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своем телеграм-канале, что подписал постановление о предоставлении 12-дневного курса оздоровления в социально-оздоровительных центрах для 200 беременных женщин по путёвкам.

Отметим, что подобная мера поддержки для женщин с угрозой прерывания беременности в Калининградской области то и дело практиковалась, однако до 2017 года это делалось за счет средств Фонда ОМС. В 2019 году раздачу путевок для беременных калининградок возобновили уже в рамках реализации нацпроекта «Демография» и заложили на это средства в региональном бюджете. Тогда путевки предоставляли женщинам на сроке беременности 14–20 недель. После это условие смягчили — на получение бесплатного санаторно-оздоровительного отдыха могли уже рассчитывать калининградки на более раннем сроке беременности.