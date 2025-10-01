Суд: аэроклуб в Гвардейске возил людей на неисправных самолетах

Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области передано в суд уголовное дело в отношении директора аэроклуба «Гвардейский». Как сообщили в пресс-службе суда, мужчину обвиняют в организации прогулочных полетов на неисправных самолетах.

По версии обвинения, директор аэроклуба проводил экскурсионные полёты на Як-18Т и Як-52 с апреля 2023 года по август 2024 года. Для привлечения клиентов он размещал объявления о платных услугах в соцсетях и сам пилотировал самолеты, зная о неисправности воздушных судов и двигателей, что создавало угрозу жизни и здоровью пассажиров. Как полагает следствие, всего он организовал не менее 13 опасных для потребителей полетов. Стоимость одной услуги составляла от 9 000 до 12 000 рублей.

«Экспертиза установила, что устойчивость и управляемость самолетов были нарушены, дефекты конструкций делали полеты непредсказуемыми, воздушные суда могли в любой момент потерять управление, у них могли отказать двигатели или гидравлика. Это могло привести к падению самолета, столкновению с другими объектами как в воздухе, так и на земле, гибели и получению травм людьми», — сообщили в суде.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Отметим, по данным из открытых источников, директором клуба является бывший глава Гвардейского округа Владимир Соломатин. Редакция «Нового Калининграда» обратилась в аэроклуб, однако там от комментариев отказались.

Также напомним, что в 2014 году деятельность аэроклуба временно запрещали из-за нескольких происшествий, в том числе со смертельным исходом. Так, в марте 2014 года под Гвардейском разбился самолет, расследование показало нарушение правил эксплуатации. Кроме того, в мае того же года произошел трагический случай с парашютистом, после чего аэроклуб и его инструктор были привлечены к ответственности.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter