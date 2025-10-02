Минпросвещения РФ: массовое внедрение госучебников начнется с 2028 года

Все новости по теме: Образование

Массовый переход школ на государственные учебники планируется с 1 сентября 2028 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РБК.

«Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная со следующего, 2027 года, мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение [начнется] с 1 сентября 2028 года», — пояснил Кравцов.

Министр просвещения подчеркнул, что ключевое отличие государственных учебников — право собственности принадлежит государству, а их стоимость в несколько раз ниже. Если цена коммерческих пособий в мягкой обложке достигает 1,3-1,4 тысячи рублей, то себестоимость госучебника с доставкой составит около 200 рублей.

Министр добавил, что планируется унификация учебников истории для 5–11-х классов, а также возможность издания региональных учебников по истории края. Обновленный раздел учебника по новейшей истории уже был представлен: он охватывает период с 1970-х годов до наших дней и включает главу о военных действиях на Украине.

