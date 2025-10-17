Минпросвещения хочет ввести единые учебники по всем предметам к 2032 году

Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году, рассказал директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году», — сказал он. Реут также отметил, что Минпросвещения РФ уже подготовило график ввода учебников в образовательные учреждения.

Согласно информации из презентации директора департамента, введение учебников по физической культуре для 1-11-х классов произойдет в 2032 году. В 2031 году предполагается введение учебников по иностранному языку для 2-11-х классов. На 2030 год запланирован старт введения в школы учебников по ИЗО для 1-7-х классов и музыке для 1-8-х классов.

В октябре министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что массовый переход школ на государственные учебники планируется с 1 сентября 2028 года. Он подчеркнул, что ключевое отличие государственных учебников — право собственности принадлежит государству, а их стоимость в несколько раз ниже.

В 2023 году в России представили новый учебник истории для учащихся 10-х и 11-х классов. Его авторами стали Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В 2024 году на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки был утверждёнединый вузовский учебник по истории России для студентов неисторических специальностей. Основной акцент в новом учебнике сделан на событиях Великой Отечественной войны, «русской весне» и специальной военной операции.

