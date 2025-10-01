В Гурьевске суд взыскал 230 тысяч с хозяина собаки, покусавшей двоих детей

Гурьевский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу двоих малолетних, пострадавших от укусов собаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мае этого года в п. Рыбное два брата играли во дворе дома, когда их мяч перелетел на соседский участок. Внучка соседей разрешила забрать его, и мальчики прошли на соседний двор. Когда братья уже направились к выходу, за ними побежала собака соседей. Скрыться от нее на своем участке у них не получилось — животное забежало за ними и туда. Сначала пёс напал на 7-летнего мальчика, а затем на его 10-летнего брата, попытавшегося оттащить собаку. В результате укусов мальчики получили травмы.

Решением суда в пользу младшего брата с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 130000 рублей, а в пользу старшего — 100000 рублей. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина. Решение суда не вступило в законную силу.

