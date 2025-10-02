Минпросвещения хочет продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ

Образование

Минпросвещения РФ планирует продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года и расширить при этом число его участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

«Мы обсудили итоги эксперимента, который был полностью финансирован Москвой, по поступлению в колледжи, где участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов.

Напомним, что в феврале министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва отмечала, что калининградские школьники по-прежнему будут сдавать четыре экзамена по итогам девяти лет обучения, а не два, как в некоторых регионах России. При этом она не стала исключать, что новшество с двумя экзаменами в ближайшее время может добраться и до региона.

