В мэрии сообщили, что ускорит расселение соседей «падающего дома» на Московском

В мэрии Калининграда пояснили, что может ускорить расселение дома № 68, пристроенного балконами к «падающему» дому № 70. Как уточнила глава администрации Елена Дятлова, общаясь с журналистами, длящаяся уже десять лет история аварийной высотки постепенно близится к логическому концу.

«В настоящий момент в отношении 70-го дома идет полный мониторинг, выставлена система маячков, которые регулируют раскрытие трещин, — сообщила она. — Было проведено несколько комиссий по чрезвычайным ситуациям, где были определены критические параметры, при достижении которых мы будем выполнять экстренное отселение жителей 68-го дома, когда ситуация может привести к негативным последствиям».

Дятлова добавили, что её подчинёные «мониторят ситуацию в режиме реального времени», так как показания датчиков выведены на специальный пульт.

«При достижении критических значений мы готовы будем ввести режим экстренного аварийного отселения жителей 68-го дома. Дальше, так как сейчас закончился общий мониторинг, мы приступим к разработке проектной документации по демонтажу 70-го дома», — уточнила чиновница.

В процессе демонтажа подрядчику нужно будет сделать разделение балконов, которыми он соединяется с 68-м домом, и выполнить мероприятия по стабилизации фундаментов дома № 68.

«История 70-го дома — это практически уже десятилетняя история. Это крайне сложный объект, потому что речь идёт о 75 квартирах и собственности людей, которые живут в 68-м доме. Никакие исследования не позволяли признать дом № 68 аварийным. Решение нужно принимать на основании знаний. Ровно это сейчас и делается в администрации города Калининграда. Мы ведём мониторинг и подключаем лучших специалистов нашей страны, чтобы максимально сохранить 68-й дом. Если бы у администрации было желание снести 68-й дом, то это было бы, наверное, уже предпринято. Мы знаем позицию и настрой жильцов 68-го дома, которые говорят о том, что их дом аварийным не является. Именно поэтому мы делали все, чтобы сделать демонтаж 70-го дома с максимальным сохранением 68-го, — заключила Дятлова.