«Падающий дом» в Калининграде хотят проверить с помощью наклономеров (фото)

Все новости по теме: Треснувший дом на Моспроспекте
«Падающий дом» в Калининграде хотят проверить с помощью наклономеров (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для проведения геотехнического мониторинга «падающего» и соседнего домов на Московском проспекте с использованием наклономеров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 10 по 17 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 19 декабря. На мониторинг отводится 49 дней, на исполнение контракта — 87. Максимальная стоимость работ — 7 090 000 рублей.

Объект обследования — два двенадцатиэтажных здания 1981 года постройки. Речь о домах № 68 и 70, решение по которым власти пытаются принять уже около десяти лет. Указанные в техническом задании цели и задачи мониторинга — ​​создание подсистемы наблюдения за кренами зданий, интеграция в систему геотехнического мониторинга на объекте, наблюдение за развитием возможных кренов с помощью автоматизированных наклономеров с целью обеспечения контроля устойчивости зданий.

Предполагается, что наклономеры должны работать вплоть до демонтажа дома № 70. После этого датчики необходимо переустановить на соседнее здание. Запланированы два цикла мониторинга за кренами зданий — нулевой и первый. Периодичность автоматизированных измерений — не реже одного раза в сутки.

Речь о расселении дома № 70 зашла ещё в 2015 году, тогда же его признали аварийным. Весной 2021 года власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались. В конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного фонда капремонта в решении проблемы сноса. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ.

О проведении мониторинга дома № 70 глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала в октябре 2025 года. По словам сити-менеджера, там «выставлена система маячков, которые регулируют раскрытие трещин».

«Было проведено несколько комиссий по чрезвычайным ситуациям, где были определены критические параметры, при достижении которых мы будем выполнять экстренное отселение жителей 68-го дома, когда ситуация может привести к негативным последствиям», — рассказала Дятлова, добавив, что её подчинёные «мониторят ситуацию в режиме реального времени», так как показания датчиков выведены на специальный пульт.

В процессе демонтажа 70 дома после мониторинга власти планируют разделить балконы, которыми он соединяется с 68-м домом, и выполнить мероприятия по стабилизации фундаментов дома № 68.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter