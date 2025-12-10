«Падающий дом» в Калининграде хотят проверить с помощью наклономеров (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для проведения геотехнического мониторинга «падающего» и соседнего домов на Московском проспекте с использованием наклономеров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 10 по 17 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 19 декабря. На мониторинг отводится 49 дней, на исполнение контракта — 87. Максимальная стоимость работ — 7 090 000 рублей.

Объект обследования — два двенадцатиэтажных здания 1981 года постройки. Речь о домах № 68 и 70, решение по которым власти пытаются принять уже около десяти лет. Указанные в техническом задании цели и задачи мониторинга — ​​создание подсистемы наблюдения за кренами зданий, интеграция в систему геотехнического мониторинга на объекте, наблюдение за развитием возможных кренов с помощью автоматизированных наклономеров с целью обеспечения контроля устойчивости зданий.

Предполагается, что наклономеры должны работать вплоть до демонтажа дома № 70. После этого датчики необходимо переустановить на соседнее здание. Запланированы два цикла мониторинга за кренами зданий — нулевой и первый. Периодичность автоматизированных измерений — не реже одного раза в сутки.

Речь о расселении дома № 70 зашла ещё в 2015 году, тогда же его признали аварийным. Весной 2021 года власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались. В конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного фонда капремонта в решении проблемы сноса. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ.

О проведении мониторинга дома № 70 глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала в октябре 2025 года. По словам сити-менеджера, там «выставлена система маячков, которые регулируют раскрытие трещин».

«Было проведено несколько комиссий по чрезвычайным ситуациям, где были определены критические параметры, при достижении которых мы будем выполнять экстренное отселение жителей 68-го дома, когда ситуация может привести к негативным последствиям», — рассказала Дятлова, добавив, что её подчинёные «мониторят ситуацию в режиме реального времени», так как показания датчиков выведены на специальный пульт.

В процессе демонтажа 70 дома после мониторинга власти планируют разделить балконы, которыми он соединяется с 68-м домом, и выполнить мероприятия по стабилизации фундаментов дома № 68.