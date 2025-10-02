Роспотребнадзор запретил фирме использовать льдогенераторы из-за жалоб на шум

Роспотребнадзор временно приостановил работу лёдогенерирующего оборудования ООО «Белый лёд». Причиной послужили жалобы жителей близлежащих улиц на шум от работы установки. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

С жалобами на неблагоприятные условия проживания из-за шумной работы льдогенераторов компании «Белый лед» в Роспотребнадзор обратились жители улиц Юрия Гагарина и Малоярославской. Измерения, проведённые в квартирах заявителей, подтвердили превышение гигиенических нормативов. Установлено, что источником шума является льдогенерирующая установка компании.

Несмотря на полученное предостережение, ООО «Белый лёд» не предприняло необходимых мер. Повторные замеры шума, произведенные Роспотребнадзором после поступления новых жалоб жителей, вновь показали превышение нормативного уровня. В отношении компании возбудили административное производство, материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Работа лёдогенераторной установки запрещена до устранения нарушений.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Белый лёд», зарегистрированной на Гагарина, 16 е, — «Деятельность физкультурно-оздоровительная». В частности, ООО «Белый лед» принадлежит спортивно-досуговый центр Be like pro с крытой ледовой ареной, расположенный по тому же адресу. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в самом центре. От комментариев по поводу сложившейся ситуации в компании воздержались.