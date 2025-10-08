Работа ледовой арены в спортцентре на Гагарина приостановлена из-за жалоб на шум

Все новости по теме: Проверки

В Калининграде временно закрыта ледовая арена в спортивно-досуговом центре Be like pro. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, накануне Ленинградский районный суд приостановил на 60 суток деятельность ООО «Белый лёд», которому принадлежит центр.

Основанием послужили неоднократные жалобы жителей улиц Юрия Гагарина и Малоярославской на неблагоприятные условия проживания из-за шума от льдогенерирующей установки ООО «Белый лёд». Измерения, проведённые в квартирах заявителей, подтвердили превышение гигиенических нормативов. Несмотря на предостережение и предложение обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, компания не принимала никаких мер, и Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении. Работа лёдогенераторной установки была временно запрещена до устранения нарушений.

Во вторник, 7 октября, Ленинградский районный суд поддержал позицию ведомства и назначил ООО «Белый лед» наказание по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

Отметим, что, как удалось выяснить «Новому Калининграду», из-за приостановки работы льдогенератора в спортивно-досуговом центре Be like pro не функционирует ледовая арена. Как пояснили администраторы, в настоящее время проводится установка шумоизоляции, которая должна завершиться к 15 октября. После этого ледовая арена начнет работу в прежнем режиме, заверили в спортцентре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter