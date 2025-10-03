Рост яиц и помидоров: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела в двух сетях, участвующих в мониторинге цен. В «Пятёрочке» разница составила 80,2 рубля, в «Спаре» — 110 рублей. В «Виктории» стоимость набора продуктов, напротив, выросла — на 24 рубля. Кроме того, в одной из сетей практически исчезли так называемые «голубые ценники» и не было в наличии некоторых товаров. Подробности — в нашем обзоре.
За месяц во всех трёх сетях подорожали яйца. Разница в цене составила от 10 до 20 рублей. Кроме того, в продаже больше нет дешёвых помидоров, в результате чего за килограмм теперь приходится отдавать на 50-90 рублей больше. В «Виктории» начали расти в цене и другие сезонные овощи. Огурцы прибавили 20 рублей, морковь — семь рублей, капуста — пять. Везде немного подорожали апельсины — на 5-10 рублей. В двух сетях из трёх в сторону повышения поменялись ценники и на подсолнечное масло.
В списки подешевевших в каждой из сетей вошли от пяти до десяти продуктов. Два ритейлера из трёх в рамках акций снизили цены на тушёнку, сливочное масло, яблоки и огурцы. Впрочем, последняя «пара» так и осталась достаточно дорогой, несмотря на сезон, подразумевающий обратную тенденцию.
Судя по всему, не все сети продолжают активно принимать участие в региональной программе доступных цен. В «Пятёрочках» найти так называемые «голубые ценники» практически невозможно. Если и попадаются рамки от них, то внутри них нет цен. В «Виктории» стало меньше указывающих на участие в программе больших табличек с ценами, но сами ценники ещё встречаются (килограмм фасованной моркови — 115,50, 170-граммовая пачка творога — 51,10). В «Спаре» найти товары, участвующие в программе, достаточно легко благодаря крупным указателям. К примеру, килограмм свёклы сейчас можно приобрести за 34,99 руб., а минтая — за 229,99.
Ещё одна тенденция в «Пятёрочке» — частое отсутствие тех или иных товаров. К примеру, в магазине на ул. Профессора Баранова в разгар дня мы не нашли огурцов и помидоров на развес. Отсутствовал и ценник на картофель. Чтобы зафиксировать изменения цен, пришлось посетить ещё один магазин. Подробности — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,90 «Залесский фермер» (по акции, −5 руб.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
99,90 «Нежинская» (по акции, цена не изм.)
|
114,99 «Залесский фермер» (-5 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (цена не изм.)
|
529 (цена не изм.)
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции)
|
219,90 «Мираторг», «Домашний» (по акции)
|
159,99 "Гвардейский МК«,(-30 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
279,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
254,99 «Гастроном № 1» (по акции, −45 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
38,39 «Зернофф» (цена не изм.)
|
79,90 «Макфа»
|
69,99 «Селяночка»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
99,99 (по акции, +10 руб.)
|
99,90 (по акции, +20 руб.)
|
99,99 (+17 руб.)
|
Рис
|
109,99 (+40 руб.)
|
82,90 (-67 руб.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
Гречка
|
42,99 (цена не изм.)
|
43,90 (-63 руб.)
|
40,49 (-2,7 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
79,99 «Макфа» (по акции, −10 руб..)
|
79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)
|
89,99 (по акции, цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
239,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.)
|
219,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −35 руб.)
|
254,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.)
|
189,90 «Олейна» (+50 руб.)
|
169,99 «Олейна» (по акции, +15 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
76,49 (по акции, −3 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
39,99 (цена не изм.)
|
38,90 (-8 руб.)
|
38,99 (-11 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
59,90 (по акции, цена не изм.)
|
59,99 (по акции, −12 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
34,99 (цена не изм.)
|
40,90 (+5 руб.)
|
29,99 (цена не изм.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (−20 руб.)
|
56,90 (+7 руб.)
|
39,99 (-13 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
139,99 (-50 руб.)
|
219,90 (+20 руб.)
|
179,99 (-10 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
179,99 ( +80 руб.)
|
149,90 (по акции, +50 руб.)
|
209,99 (+90 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (-30 руб.)
|
229,90 (цена не изм.)
|
229,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
149,99 (по акции, +10 руб.)
|
149,90 (+10 руб.)
|
144,99 (+5 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
159,99 «Голден»
|
199,90 «Голден» (-20 руб.)
|
175,99 «Голден» (-24 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3355,14
|
3545,10
|
3500,44
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 октября 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Александра Невского, 24.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.
