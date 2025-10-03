Рост яиц и помидоров: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

Фото: «Новый Калининград»
За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела в двух сетях, участвующих в мониторинге цен. В «Пятёрочке» разница составила 80,2 рубля, в «Спаре» — 110 рублей. В «Виктории» стоимость набора продуктов, напротив, выросла — на 24 рубля. Кроме того, в одной из сетей практически исчезли так называемые «голубые ценники» и не было в наличии некоторых товаров. Подробности — в нашем обзоре.

За месяц во всех трёх сетях подорожали яйца. Разница в цене составила от 10 до 20 рублей. Кроме того, в продаже больше нет дешёвых помидоров, в результате чего за килограмм теперь приходится отдавать на 50-90 рублей больше. В «Виктории» начали расти в цене и другие сезонные овощи. Огурцы прибавили 20 рублей, морковь — семь рублей, капуста — пять. Везде немного подорожали апельсины — на 5-10 рублей. В двух сетях из трёх в сторону повышения поменялись ценники и на подсолнечное масло.

В списки подешевевших в каждой из сетей вошли от пяти до десяти продуктов. Два ритейлера из трёх в рамках акций снизили цены на тушёнку, сливочное масло, яблоки и огурцы. Впрочем, последняя «пара» так и осталась достаточно дорогой, несмотря на сезон, подразумевающий обратную тенденцию.

Судя по всему, не все сети продолжают активно принимать участие в региональной программе доступных цен. В «Пятёрочках» найти так называемые «голубые ценники» практически невозможно. Если и попадаются рамки от них, то внутри них нет цен. В «Виктории» стало меньше указывающих на участие в программе больших табличек с ценами, но сами ценники ещё встречаются (килограмм фасованной моркови — 115,50, 170-граммовая пачка творога — 51,10). В «Спаре» найти товары, участвующие в программе, достаточно легко благодаря крупным указателям. К примеру, килограмм свёклы сейчас можно приобрести за 34,99 руб., а минтая — за 229,99.

Ещё одна тенденция в «Пятёрочке» — частое отсутствие тех или иных товаров. К примеру, в магазине на ул. Профессора Баранова в разгар дня мы не нашли огурцов и помидоров на развес. Отсутствовал и ценник на картофель. Чтобы зафиксировать изменения цен, пришлось посетить ещё один магазин. Подробности — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,49 (цена не изм.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,90 «Залесский фермер» (по акции, −5 руб.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


99,90 «Нежинская» (по акции, цена не изм.)



114,99 «Залесский фермер» (-5 руб.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 (цена не изм.)


529 (цена не изм.)

529,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции)



219,90 «Мираторг», «Домашний» (по акции)

159,99 "Гвардейский МК«,(-30 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

279,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

254,99 «Гастроном № 1» (по акции, −45 руб.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

38,39 «Зернофф» (цена не изм.)

79,90 «Макфа»

69,99 «Селяночка»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

99,99 (по акции, +10 руб.)


99,90 (по акции, +20 руб.)

99,99 (+17 руб.)

Рис

109,99 (+40 руб.)

82,90 (-67 руб.)

129,99 (цена не изм.)

Гречка

42,99 (цена не изм.)

43,90 (-63 руб.)

40,49 (-2,7 руб.)

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа» (по акции, −10 руб..)


79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)

89,99 (по акции, цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

239,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.)

219,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −35 руб.)

254,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.)

189,90 «Олейна» (+50 руб.)

169,99 «Олейна» (по акции, +15 руб.)

Сахар, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

76,90 (цена не изм.)

76,49 (по акции, −3 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

39,99 (цена не изм.)

38,90 (-8 руб.)

38,99 (-11 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

59,90 (по акции, цена не изм.)

59,99 (по акции, −12 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

34,99 (цена не изм.)

40,90 (+5 руб.)

29,99 (цена не изм.)

Морковь, 1 кг

59,99 (−20 руб.)

56,90 (+7 руб.)

39,99 (-13 руб.)

Огурцы, 1 кг

139,99 (-50 руб.)

219,90 (+20 руб.)

179,99 (-10 руб.)

Помидоры, 1 кг

179,99 ( +80 руб.)

149,90 (по акции, +50 руб.)

209,99 (+90 руб.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (-30 руб.)

229,90 (цена не изм.)

229,99 (цена не изм.)


Апельсины, 1 кг

149,99 (по акции, +10 руб.)

149,90 (+10 руб.)

144,99 (+5 руб.)

Яблоки, 1 кг

159,99 «Голден»

199,90 «Голден» (-20 руб.)

175,99 «Голден» (-24 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3355,14

3545,10

3500,44


В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 октября 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Александра Невского, 24.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.

