Рост яиц и помидоров: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела в двух сетях, участвующих в мониторинге цен. В «Пятёрочке» разница составила 80,2 рубля, в «Спаре» — 110 рублей. В «Виктории» стоимость набора продуктов, напротив, выросла — на 24 рубля. Кроме того, в одной из сетей практически исчезли так называемые «голубые ценники» и не было в наличии некоторых товаров. Подробности — в нашем обзоре.

За месяц во всех трёх сетях подорожали яйца. Разница в цене составила от 10 до 20 рублей. Кроме того, в продаже больше нет дешёвых помидоров, в результате чего за килограмм теперь приходится отдавать на 50-90 рублей больше. В «Виктории» начали расти в цене и другие сезонные овощи. Огурцы прибавили 20 рублей, морковь — семь рублей, капуста — пять. Везде немного подорожали апельсины — на 5-10 рублей. В двух сетях из трёх в сторону повышения поменялись ценники и на подсолнечное масло.

В списки подешевевших в каждой из сетей вошли от пяти до десяти продуктов. Два ритейлера из трёх в рамках акций снизили цены на тушёнку, сливочное масло, яблоки и огурцы. Впрочем, последняя «пара» так и осталась достаточно дорогой, несмотря на сезон, подразумевающий обратную тенденцию.

Судя по всему, не все сети продолжают активно принимать участие в региональной программе доступных цен. В «Пятёрочках» найти так называемые «голубые ценники» практически невозможно. Если и попадаются рамки от них, то внутри них нет цен. В «Виктории» стало меньше указывающих на участие в программе больших табличек с ценами, но сами ценники ещё встречаются (килограмм фасованной моркови — 115,50, 170-граммовая пачка творога — 51,10). В «Спаре» найти товары, участвующие в программе, достаточно легко благодаря крупным указателям. К примеру, килограмм свёклы сейчас можно приобрести за 34,99 руб., а минтая — за 229,99.

Ещё одна тенденция в «Пятёрочке» — частое отсутствие тех или иных товаров. К примеру, в магазине на ул. Профессора Баранова в разгар дня мы не нашли огурцов и помидоров на развес. Отсутствовал и ценник на картофель. Чтобы зафиксировать изменения цен, пришлось посетить ещё один магазин. Подробности — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 53,90 «Залесский фермер» (по акции, −5 руб.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

99,90 «Нежинская» (по акции, цена не изм.)



114,99 «Залесский фермер» (-5 руб.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (цена не изм.)

529 (цена не изм.) 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции)



219,90 «Мираторг», «Домашний» (по акции) 159,99 "Гвардейский МК«,(-30 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 279,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 254,99 «Гастроном № 1» (по акции, −45 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (цена не изм.) 79,90 «Макфа» 69,99 «Селяночка» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 99,99 (по акции, +10 руб.)

99,90 (по акции, +20 руб.) 99,99 (+17 руб.) Рис 109,99 (+40 руб.) 82,90 (-67 руб.) 129,99 (цена не изм.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 43,90 (-63 руб.) 40,49 (-2,7 руб.) Макароны, 450 г 79,99 «Макфа» (по акции, −10 руб..)

79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.) 89,99 (по акции, цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 239,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.) 219,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −35 руб.) 254,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.) 189,90 «Олейна» (+50 руб.) 169,99 «Олейна» (по акции, +15 руб.) Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 76,90 (цена не изм.) 76,49 (по акции, −3 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 39,99 (цена не изм.) 38,90 (-8 руб.) 38,99 (-11 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 59,90 (по акции, цена не изм.) 59,99 (по акции, −12 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 34,99 (цена не изм.) 40,90 (+5 руб.) 29,99 (цена не изм.) Морковь, 1 кг 59,99 (−20 руб.) 56,90 (+7 руб.) 39,99 (-13 руб.) Огурцы, 1 кг 139,99 (-50 руб.) 219,90 (+20 руб.) 179,99 (-10 руб.) Помидоры, 1 кг 179,99 ( +80 руб.) 149,90 (по акции, +50 руб.) 209,99 (+90 руб.) Лимоны, 1 кг 199,99 (-30 руб.) 229,90 (цена не изм.) 229,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг 149,99 (по акции, +10 руб.) 149,90 (+10 руб.) 144,99 (+5 руб.) Яблоки, 1 кг 159,99 «Голден» 199,90 «Голден» (-20 руб.) 175,99 «Голден» (-24 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3355,14 3545,10 3500,44

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 октября 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Александра Невского, 24.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.