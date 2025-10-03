ТАСС: жизни ребёнка, получившего ножевые ранения в Мамоново, ничего не угрожает

Угроза жизни 8-летнего мальчика, получившего тяжелые ножевые ранения от 60-летнего мужчины в Мамоново, миновала. Медики отмечают положительную динамику в состоянии ребёнка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.



«Врачи Детской областной больницы сделали все возможное, чтобы спасти маленького пациента. В настоящее время его состояние оценивается как среднетяжелое. При этом специалисты отмечают положительную динамику, угроза жизни ребенка миновала», — цитирует издание пресс-службу минздрава.