Начальник УМВД: семья пострадавшего мальчика из Мамоново была неблагополучной

Семья восьмилетнего мальчика из Мамоново, которого ударил ножом нетрезвый знакомый родителей, состояла на учете как неблагополучная. Мать и отец проходили лечение в психиатрических клиниках, женщину пытались лишить родительских прав. Об этом рассказал начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко на заседании правительства Калининградской области 7 октября.

Проверка показала, что семья состояла из семи человек, включая троих детей (пострадавший мальчик, его 6-летняя сестра и 12-летний двоюродный брат) и четверых взрослых (бабушка, отец ребенка, его мать и её сестра). «Семья эта неблагополучная. С 2013 года сестра матери трижды привлекалась к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“», — отметил начальник УМВД.

По словам Сокрутенко, отец пострадавшего ребенка с августа по текущее время по постановлению суда помещен в психиатрическую больницу, ранее он неоднократно судим. Мать ранее проходила лечение в психбольнице в Прибрежном. В феврале отдел опеки направил иск о лишении ее родительских прав, однако в мае суд Багратионовска в иске отказал. После нападения на мальчика дети были помещены в детский центр в Багратионовске.

Задержанный за нападение на мальчика мужчина — без определенного места жительства, ранее дважды судимый по статье 105 («Убийство), являлся дворником. «В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в отношении двух сестер, в частности за неисполнение ими родительских обязанностей по воспитанию и содержании несовершеннолетних детей. Осуществляется сбор характеризующего материала для направления в органы опеки и попечительства для дальнейшего рассмотрения вопроса о лишении родительских прав», — пояснил начальник УМВД.

По его словам, на учет родителей поставить невозможно. «Потому что психбольных на учет не ставятся, ставятся только за аморальный образ жизни и то, что они не занимаются воспитанием детей. Но я думаю, что с учетом того, что материал уже практически собран, они будут состоять на учете», — сказал Сокрутенко.

Напомним, 27 сентября в Мамоново нетрезвый 60-летний мужчина напал с ножом на восьмилетнего ребёнка своей знакомой, когда был у нее в квартире. По версии следствия подозреваемый нанес не менее двух ножевых ранений ребенку в область груди и спины. Мальчика доставили в больницу и благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мальчик выжил. Злоумышленника заключили под стражу.

