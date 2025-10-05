Калининградским детсадовцам объяснили, когда нужно следовать в укрытие (фото)

Калининградским детсадовцам объяснили, когда нужно следовать в укрытие (фото)
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
Все новости по теме: Безопасность

В детских садах Калининграда сотрудники МЧС провели уроки безопасности, в ходе которых детям объяснили, по какому сигналу нужно следовать в укрытие. Также детсадовцам показали, как нужно пользоваться противогазом и другими средствами защиты органов дыхания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что мероприятия были приурочены к 93-й годовщине гражданской обороны страны.

«Знание основ безопасности, умение действовать в чрезвычайных ситуациях, готовность оказать помощь другим особенно актуальны в настоящее время», — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

Напомним, что в начале этой недели жителей Нестеровского района Калининградской области, граничащего как с Польской, так и с Литовской республикой, предупредили о возможности провокаций и захода нарушителей со стороны сопредельных государств. Соответствующее обращение в своём персональном телеграм-канале опубликовал глава администрации округа Алексей Родин.

Родин отметил, что «обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого», и попросил жителей «проявлять бдительность и повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter