Калининградским детсадовцам объяснили, когда нужно следовать в укрытие (фото)

В детских садах Калининграда сотрудники МЧС провели уроки безопасности, в ходе которых детям объяснили, по какому сигналу нужно следовать в укрытие. Также детсадовцам показали, как нужно пользоваться противогазом и другими средствами защиты органов дыхания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что мероприятия были приурочены к 93-й годовщине гражданской обороны страны.

«Знание основ безопасности, умение действовать в чрезвычайных ситуациях, готовность оказать помощь другим особенно актуальны в настоящее время», — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

Напомним, что в начале этой недели жителей Нестеровского района Калининградской области, граничащего как с Польской, так и с Литовской республикой, предупредили о возможности провокаций и захода нарушителей со стороны сопредельных государств. Соответствующее обращение в своём персональном телеграм-канале опубликовал глава администрации округа Алексей Родин.

Родин отметил, что «обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого», и попросил жителей «проявлять бдительность и повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке».