Жителей приграничных районов предупредили о возможности захода нарушителей

Жителей приграничных районов предупредили о возможности захода нарушителей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Жителей Нестеровского района Калининградской области, граничащего как с Польской, так и с Литовской республикой, предупредили о возможности провокаций и захода нарушителей со стороны сопредельных государств. Соответствующее обращение в своём персональном телеграм-канале опубликовал глава администрации округа Алексей Родин.

«Мы с Вами проживаем на приграничной территории. Обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого. Не исключаются различные провокационные действия, а также заход со стороны сопредельного государства нарушителей государственной границы, — написал Родин. — В связи с этим просим вас проявлять бдительность и повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке».

Родин отметил, что в случае «обнаружения подозрительных лиц, в т.ч. плохо ориентирующихся на местности», а также мест стоянок или следов пребывания людей в лесных массивах необходимо незамедлительно информировать пограничную службу.

О нарушениях Родин попросил сообщать в Единую диспетчерскую службу администрации района по телефонам 84014421304, +79097771289, а также дежурному по службе в Нестерове ПУ ФСБ России по Калининградской области по телефону 84014492900.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter