Жителей приграничных районов предупредили о возможности захода нарушителей

Жителей Нестеровского района Калининградской области, граничащего как с Польской, так и с Литовской республикой, предупредили о возможности провокаций и захода нарушителей со стороны сопредельных государств. Соответствующее обращение в своём персональном телеграм-канале опубликовал глава администрации округа Алексей Родин.

«Мы с Вами проживаем на приграничной территории. Обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого. Не исключаются различные провокационные действия, а также заход со стороны сопредельного государства нарушителей государственной границы, — написал Родин. — В связи с этим просим вас проявлять бдительность и повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке».

Родин отметил, что в случае «обнаружения подозрительных лиц, в т.ч. плохо ориентирующихся на местности», а также мест стоянок или следов пребывания людей в лесных массивах необходимо незамедлительно информировать пограничную службу.