На «Мировые часы» вернулись отреставрированные циферблаты (фото)

В Калининграде на арт-объект «Мировые часы» вернулись циферблаты, отреставрированные мастером-часовщиком Александром Кучеренко. Об этом сообщает паблик «Наследие стен», активисты которого занимаются восстановлением мозаики на том же сооружении.

«В дальнейшем будет произведена настройка, и часы снова смогут показывать время в разных частях земного шара», — отмечает координатор сообщества Евгений Мосиенко.

Также активисты рассказали, какие работы они уже успели выполнить в течение недели под руководством реставратора-мозаичиста Богдана Лавриненко.

При помощи специальной химии был счищен густой чёрный налёт и мох с мозаики и швов; закреплено бетонное основание; удалены повреждённые тессеры (фрагменты мозаики — прим. «Нового Калининграда»); отреставрированы подвергшиеся коррозии стальные элементы; разработан эскиз утраченной розы ветров.

Напомним, что контракт на проведение ремонта городских часов «Древо времени» (они же «Мировые часы» и «Часовые пояса») власти заключили со специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Альта». Такое решение в администрации Калининграда объяснили тем, что учреждение имеет дополнительный вид деятельности, позволяющий заниматься подобными работами, — «строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки».

На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Контракт с МБУ «Альта» был заключён 9 сентября 2025 года по максимальной стоимости — 2 128 448 рублей. Срок исполнения — 18 декабря. На работы отводится 60 дней.

В перечне необходимых работ восстановление основания и мозаичного панно, ремонт самих часов, в том числе металлических конструкций и табличек. Для проведения работ необходимо использовать «устойчивые к внешнему воздействию, лёгкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы». Гарантия на весь объём работ должна действовать в течение двух лет.

О том, что городские власти заключают контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории памятного знака «Древо времени» с ООО «Центр строительства и проектирования», стало известно ещё в октябре 2023 года. Цену контракта компания снизила с 830 до 814 тыс. рублей.

«Мозаика там действительно в плохом состоянии. Некоторые таблички пропали, а также оторвали металлические меридианы. Несколько лет назад часы какое-то время ещё работали. Сегодня они, конечно, не функционируют», — сообщал ранее «Новому Калининграду» калининградский общественник Евгений Мосиенко, выступающий координатором инициативной группы «Наследие стен».

Учредитель МБУ «Альта» — администрация Калининграда, правопредшественник — МП «Альта». В 2021 году Областной арбитражный суд признал МП «Альта» членом картеля ритуальных компаний, предприятие оштрафовали на 700 тысяч рублей.