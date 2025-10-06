Роспотребнадзор проверяет качество воды после жалоб жителей на «рыбный аромат»

Региональное управление Роспотребнадзора проверяет качество воды в Калининграде после жалоб жителей Центрального района на необычный запах водопроводной воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно сообщениям граждан, вода приобрела „рыбный“ аромат, который вызывает опасения относительно её качества и безопасности употребления», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора организовали отбор образцов воды «непосредственно из распределительной сети». Лабораторные исследования должно провести «аккредитованное учреждение».

«Проверяется содержание органических соединений, показатель токсичности и другие параметры, влияющие на качество и безопасность потребления воды населением. По результатам исследований будут приняты меры в рамках установленных полномочий», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в областном «Водоканале», «органолептические свойства воды могут временно меняться из-за природных факторов». Это связано с цикличностью жизнедеятельности природной фауны в питьевых озёрах, которые являются источником водоснабжения.

«Несмотря на это, очищенная вода, поступающая в распределительную сеть Центрального района, безопасна для использования. Областной „Водоканал“ скорректировал технологические режимы очистки воды. Также сейчас проводится промывка сетей», — говорится в сообщении.

«Ориентировочно в ближайшие несколько дней должен произойти обмен воды в распределительной сети района и характерный запах пройдёт», — отметила главный технолог «Водоканала» Наталья Помосова.

Для предотвращения подобных ситуаций «Водоканал» планирует до конца года привлечь профильный научный институт, который проведёт анализ и даст рекомендации по устранению выявленных причин усиления специфического запаха.