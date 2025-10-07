Эксперт «Водоканала»: специфический запах воды в Центральном районе не опасен

В калининградском «Водоканале» со ссылкой на эксперта объяснили, что специфический запах воды в Центральном районе города опасности для здоровья людей не несет. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук Елена Ежова, на которую ссылается учреждение, заявила, что запахи в природных водоемах могут вызывать различные факторы, в том числе антропогенное загрязнение.

«В водоемах чистых и малозагрязненных (олиго- и мезотрофных), к которым, в подавляющем большинстве случаев, относятся питьевые озера и водохранилища, основной причиной появления запаха воды являются вещества, выделяемыми водными растениями, фитопланктоном (микроскопические водоросли), микроскопическими грибами (актиномицетами), реже — бактериями, — пояснила Ежова. — В случае „рыбного“ запаха, появившегося недавно в воде системы водопитания водозабора водоемов, связанных с прудом Нескучным, где высшая водная растительность развита незначительно, а бактериальные показатели низки, с максимальной вероятностью можно предположить, что причина его появления ­обильное „цветение“ жгутиковых водорослей из группы хризофитовых (золотистых)».

Эксперт также рассказала, что многие золотистые водоросли (например, виды родов Sinura, Uroglena, Dynobryon, Mallomonas) дают вспышки численности в сезоны низких температур и пониженной освещенности (осенью и весной), когда другие микроводоросли развиваться не могут и не конкурируют с ними за питательные вещества.

«Характерно их развитие именно в олиготрофных и мезотрофных водоемах с низким содержанием азота и фосфора, т.е. чистых и малозагрязненных, — продолжила Ежова. — Ответственны за неприятный „рыбный“ запах летучие органические соединения ­ полиненасыщенные жирные кислоты и амины. Эти вещества не токсичны для окружающей среды и человека, однако снижают потребительские качества питьевой воды в силу неприятного запаха и иногда — коричневатого оттенка воды (при большой концентрации микроводорослей)».

Эксперт отметила, что классические методы водоподготовки ­(коагуляция, фильтрация, хлорирование) не всегда позволяют полностью удалить эти запахи. Однако в России разрабатывают и внедряют новые методы избавления от запаха.

«Причины учащения вспышек золотистых водорослей коренятся, вероятно, в глобальных изменениях природной среды, они будут повторяться во многих районах весной и осенью, поэтому стоит изучить уникальное для наших питьевых источников сочетание природных факторов, выявить конкретную причину и постараться устранить ее на перспективу. Это возможно. В настоящий момент калининградцам нужно помнить главное — опасности для здоровья людей эта ситуация не несет», — заключила Елена Ежова.