Эксперт «Водоканала»: специфический запах воды в Центральном районе не опасен

В калининградском «Водоканале» со ссылкой на эксперта объяснили, что специфический запах воды в Центральном районе города опасности для здоровья людей не несет. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук Елена Ежова, на которую ссылается учреждение, заявила, что запахи в природных водоемах могут вызывать различные факторы, в том числе антропогенное загрязнение.
«В водоемах чистых и малозагрязненных (олиго- и мезотрофных), к которым, в подавляющем большинстве случаев, относятся питьевые озера и водохранилища, основной причиной появления запаха воды являются вещества, выделяемыми водными растениями, фитопланктоном (микроскопические водоросли), микроскопическими грибами (актиномицетами), реже — бактериями, — пояснила Ежова. — В случае „рыбного“ запаха, появившегося недавно в воде системы водопитания водозабора водоемов, связанных с прудом Нескучным, где высшая водная растительность развита незначительно, а бактериальные показатели низки, с максимальной вероятностью можно предположить, что причина его появления обильное „цветение“ жгутиковых водорослей из группы хризофитовых (золотистых)».
Эксперт также рассказала, что многие золотистые водоросли (например, виды родов Sinura, Uroglena, Dynobryon, Mallomonas) дают вспышки численности в сезоны низких температур и пониженной освещенности (осенью и весной), когда другие микроводоросли развиваться не могут и не конкурируют с ними за питательные вещества.
«Характерно их развитие именно в олиготрофных и мезотрофных водоемах с низким содержанием азота и фосфора, т.е. чистых и малозагрязненных, — продолжила Ежова. — Ответственны за неприятный „рыбный“ запах летучие органические соединения полиненасыщенные жирные кислоты и амины. Эти вещества не токсичны для окружающей среды и человека, однако снижают потребительские качества питьевой воды в силу неприятного запаха и иногда — коричневатого оттенка воды (при большой концентрации микроводорослей)».
Эксперт отметила, что классические методы водоподготовки (коагуляция, фильтрация, хлорирование) не всегда позволяют полностью удалить эти запахи. Однако в России разрабатывают и внедряют новые методы избавления от запаха.
«Причины учащения вспышек золотистых водорослей коренятся, вероятно, в глобальных изменениях природной среды, они будут повторяться во многих районах весной и осенью, поэтому стоит изучить уникальное для наших питьевых источников сочетание природных факторов, выявить конкретную причину и постараться устранить ее на перспективу. Это возможно. В настоящий момент калининградцам нужно помнить главное — опасности для здоровья людей эта ситуация не несет», — заключила Елена Ежова.Напомним, что в понедельник, 6 октября, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о проверке качества воды в Калининграде после жалоб жителей Центрального района на необычный запах водопроводной воды. «Согласно сообщениям граждан, вода приобрела „рыбный“ аромат, который вызывает опасения относительно её качества и безопасности употребления», — говорится в сообщении.