Минкульт ищет подрядчика для изготовления сувениров на 5 млн рублей

Министерство по культуре и туризму Калининградской области ищет подрядчика для изготовления сувенирной продукции стоимостью более 5 млн рублей для своих нужд. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, изготовить необходимо 500 толстовок, столько же стеклянных сувениров с янтарём и упаковок марципана, 300 сумок-шопперов, по 200 портативных зарядных устройств, дорожных органайзеров, термобутылок, шарфов, наборов для чемодана и пледов-подушек, игры, мыло и ароматические свечи — по 100 штук, 25 настольных бюваров и 3000 пакетов.

Максимальная цена контракта — 5 183 751 рубль. Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 14 октября. Итоги аукциона планируют подвести 16 октября. Контракт необходимо исполнить до конца 2025 года. На работы отводится 55 дней.

В августе минкульт выделил 1,8 млн рублей на выполнение работ по тиражированию информационно-рекламной продукции «Калининградская область. Добро пожаловать».

