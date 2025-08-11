Минкульт области выделяет 1,8 млн рублей на информационно-рекламную продукцию

Власти Калининградской области выделяют более 1,8 млн рублей на оказание услуг по подготовке и выполнению работ по тиражированию информационно-рекламной продукции «Калининградская область. Добро пожаловать». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится министерство по культуре и туризму Калининградской области. Объём финансового обеспечения — 1 807 005 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В июле министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что туристов в Калининградской области стало больше, чем в прошлом году. Заявление было основано на данных о пассажиропотоке аэропорта «Храброво» и Калининградской железной дороги.