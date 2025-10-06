Подрядчик пообещал завершить ремонт смотровой площадки на кирхе Фридланда в октябре (фото)

Фото предоставлено очевидцем
В Правдинске к середине октября должны завершиться работы по ремонту смотровой площадки на кирхе Фридланда, в стенах которой находится Свято-Георгиевский православный храм. Об этом «Новому Калининграду» сообщил Михаил Тимошенко, возглавляющий компанию «Мироздание» (она выполняет работы на объекте).

«В Правдинске у нас совсем небольшой объём, и мы эти работы уже заканчиваем. Противоаварийные работы по замене черепицы почти завершены (строительные леса мы снимем через несколько дней), также до 15 октября планируем закончить монтаж подсветки фасада», — рассказал Тимошенко.

О том, что на колокольне собираются отремонтировать смотровую площадку, ранее во время выездного заседания регионального правительства рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов. Он отметил, что объект пользуется большой популярностью у туристов, однако при этом он не «совсем безопасный». Устинов также сообщал о планах «сделать красивую иллюминацию».

Про монтаж архитектурной подсветки на кирхе в Правдинске сообщалось ещё в декабре 2024 года, средства на это выделял региональный бюджет.

Напомним, что в январе 2025 года в Правдинске демонтировали бывшее здание прокуратуры, которое портило вид на кирху Фридланда.

«Это здание принадлежит администрации, его решили разобрать, — поясняла по этому поводу начальник отдела архитектуры администрации Правдинского округа Юлия Кожевникова. — Это здание портило архитектурный облик и оно непригодно для дальнейшего использования. Ранее там размещалась прокуратура, потом там располагались различные магазины и служебные помещения».

