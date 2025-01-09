В Правдинске сносят бывшее здание прокуратуры, портившее вид на кирху (фото)

В Правдинске сносят бывшее здание прокуратуры, портившее вид на кирху (фото)
Фото: Юлия Власова / архив Нового Калининграда
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В Правдинске демонтируют бывшее здание прокуратуры, которое портило вид на кирху Фридланда, в стенах которой находится православный Свято-Георгиевский храм. На снос объекта обратили внимание калининградские туристы, сообщившие в соцсетях, что власти наконец-то решили разобрать «бельмо на глазу».

В администрации муниципалитета «Новому Калининграду» подтвердили, что демонтаж был связан с низкими эстетическими качествами объекта.

«Это здание принадлежит администрации, его решили разобрать, — пояснила начальник отдела архитектуры администрации Правдинского округа Юлия Кожевникова. — Это здание портило архитектурный облик и оно непригодно для дальнейшего использования. Ранее там размещалась прокуратура, потом там располагались различные магазины и служебные помещения».

На месте постройки, как пообещала Кожевникова, не появится нового здания.

Напомним, что в центре Правдинска летом 2024 года начались работы по восстановлению исторического объекта на улице Столярной (дом № 3/9), более известного как «Дом Наполеона». По словам собственника объекта Евгения Белозерцева, подрядная организация, согласно выданному разрешению на проведение работ по сохранению ОКН, должна закончить объект до 1 июня 2026 года.

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