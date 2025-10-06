Стадион в Пионерском планируют ввести в эксплуатацию до конца года

Стадион на ул. Рензаева в Пионерском власти планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Леонид Шибаев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Это первый наш такой крупный социальный объект, который все давно ждут. Работы по нему на 100% завершены. Физика вся полностью готова. И на текущий момент отдел капитального строительства и ЖКХ занимается тем, что готовит документы для прохождения службы ГАСН (Государственный архитектурно-строительный надзор — прим. „Нового Калининграда“) и подачи заявления на ввод в эксплуатацию. До конца года мы должны это сделать», — сказал Шибаев.

Согласно проектной документации, общая площадь здания трибуны стадиона на 500 мест составит 707,5 кв. м. Также подрядчику необходимо было построить футбольное поле размером 100×64 метра, круговую и прямую беговые дорожки длиной 400 и 125 метров соответственно, площадки для тренажёров и прыжков в длину.

Стоимость контракта составляет более 249 млн рублей. Работы выполняет ООО «Проектно строительная компания ЛУЧ». Ранее стало известно, что строительство объекта происходит со значительным отставанием от графика работ. Как сообщали в администрации Пионерского, на стадионе планируется принимать соревнования регионального и федерального уровней.