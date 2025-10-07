Федору Конюхову в Немане передали аккумулятор для экспедиции в Антарктиду

В Немане Федору Конюхову передали портативный литий-ионный накопитель, который путешественник планирует взять с собой в предстоящую экспедицию в Антарктиду. Разработанное предприятиями «Росатома» устройство рассчитано на работу в условиях экстремально низких температур и будет использоваться для энергоснабжения полярной станции и оборудования.
Церемония передачи прошла на площадке строящейся гигафабрики по производству литий-ионных систем хранения энергии. «В полярной экспедиции, где на счету каждый грамм и каждый ватт, отказ оборудования равносилен катастрофе. Я доверяю свою жизнь проверенной технике», — отметил Конюхов.
Он также напомнил, что в ходе своих экспедиций проводит экологические наблюдения, в частности, изучает распространение микропластика в Мировом океане.Гигафабрика в Немане должна стать первым в России предприятием полного цикла по выпуску литий-ионных систем хранения энергии. Проект реализуется Топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ. Как ранее писал «Новый Калининград», в Немане уже передали ключи от квартир первым сотрудникам будущего завода.