Федору Конюхову в Немане передали аккумулятор для экспедиции в Антарктиду

В Немане Федору Конюхову передали портативный литий-ионный накопитель, который путешественник планирует взять с собой в предстоящую экспедицию в Антарктиду. Разработанное предприятиями «Росатома» устройство рассчитано на работу в условиях экстремально низких температур и будет использоваться для энергоснабжения полярной станции и оборудования.



Церемония передачи прошла на площадке строящейся гигафабрики по производству литий-ионных систем хранения энергии. «В полярной экспедиции, где на счету каждый грамм и каждый ватт, отказ оборудования равносилен катастрофе. Я доверяю свою жизнь проверенной технике», — отметил Конюхов.

Он также напомнил, что в ходе своих экспедиций проводит экологические наблюдения, в частности, изучает распространение микропластика в Мировом океане.