В Немане передали ключи от квартир первым работникам гигафабрики (фото)

Фото: «Новый Калининград»

Первых работников гигафабрики в Немане обеспечили служебным жильём. Два дома на 60 квартир были возведены фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» специально под нужды «Рэнера-Энертек», рассказали в компании. Сумма инвестиций не называется.

В понедельник, 6 октября, в торжественной обстановке ключи от квартир получили четыре сотрудника. Среди них есть как калининградцы, так и приглашённые из других городов России специалисты. Квартиры полностью отремонтированы и оснащены мебелью и техникой.

Как рассказал «Новому Калининграду» директор фонда «ЖСС» Игорь Оленин, дома организация строила на свои и заёмные средства. В течение 15 лет они будут в аренде у компании «Рэнера», которая, в свою очередь, будет предоставлять там квартиры своим сотрудникам.

В первом квартале 2026 года обеспечить жильём в Немане планируют ещё 90 семей сотрудников компании. Для этого фонд «ЖСС» завершает строительство еще четырёх многоквартирных домов.

Одновременно фонд провёл реконструкцию городских сетей водоснабжения и канализации, чтобы повысить качество предоставляемых услуг населению города и оказать поддержку органам местного самоуправления.

Гигафабрика планирует начать производить литийионные ячейки, из которых будут собирать аккумуляторные батареи, в декабре текущего года. Подробности читайте во вторник в репортаже «Нового Калининграда».

Компания «Рэнера» является частью Госкорпорации «Росатом», выступая отраслевым интегратором по направлению «Системы накопления энергии».

Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом, появилась в октябре 2022 года. Гендиректор предприятия Руслан Горевой сообщал, что запустить гигафабрику хотят в сентябре 2025 года. В начале мая губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что строительная готовность завода составляет 80%. Несколько предпринимателей из Краснознаменского округа жаловались Беспрозванных на дефицит кадров, спровоцированный строительством гигафабрики.