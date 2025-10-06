Власти: пляжи Пионерского за сезон посетили 980 тысяч человек

В 2025 году во время купального сезона пляжи Пионерского посетили 980 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации городского округа Леонид Шибаева в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«15 сентября мы закрыли пляжный сезон. Количество отдыхающих, которые посетили пляж, по сведениям ЕДДС, — 980 тысяч человек. Прошу обратить внимание, что это довольно большое количество с учётом того, что лето было довольно холодным и не было такого количества жарких дней, как это было в прошлом году. Более 200 человек посетили адаптивный пляж. Спасателями был спасён 21 человек. Найдено 76 потерявшихся детей», — рассказал Шибаев.

Он также поблагодарил спасателей, не допустивших гибели людей на водных объектах муниципалитета. Часть из них, по словам главы администрации, остаются работать и на зимний период, т.к. погода позволяет заниматься водными видами спорта и «данная деятельность не должна оставаться без внимания со стороны муниципалитета».