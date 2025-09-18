В Пионерском завершился купальный сезон

В Пионерском округе завершили купальный сезон. Как сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Леонид Шибаев, все оборудование вывозят до следующего сезона на хранение.

«Мы старались, чтобы отдых на нашем побережье был полезным, разнообразным и интересным для пионерчан и гостей. И, главное, безопасным. Наши спасатели не допустили несчастных случаев на воде!» — отметил Шибаев.

Ранее власти Калининграда объявили о завершении купального сезона. В этом сезоне спасатели спасли жизни восьми калининградцам. Один человек утонул.