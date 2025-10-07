В МВД предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

Мошенники стали от имени от сотрудников штабов рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, чтобы под видом уточнения данных выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.

В МВД добавили, что участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, сбору персональной и служебной информации. «Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения», — подчеркнули в УБК.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали звонить гражданам под видом работников военкоматов, якобы для уточнения наличия электронной повестки. Аферисты активизировались на фоне стартовавшего в России осеннего призыва в армию.