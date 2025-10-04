На фоне осеннего призыва мошенники звонят россиянам под видом военкомов

Криминал

Телефонные мошенники начали звонить гражданам под видом работников военкоматов, якобы для уточнения наличия электронной повестки. Аферисты активизировались на фоне стартовавшего в России осеннего призыва в армию. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа. Опасность данной схемы заключается в том, что злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг и могут использовать персональные данные в преступных целях, в том числе для оформления кредитов и микрозаймов.

Кроме того, код из СМС-сообщения может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. С его помощью злоумышленники получают доступ к учетным записям, банковским сервисам или возможности использовать устройство для дальнейших атак.

Как рассказал один из россиян, которому позвонили мошенники, злоумышленники используют приказной тон беседы в качестве психологического давления. Кроме того, мужчину пытались запугать «административным и даже уголовным наказанием за сам факт неполучения электронной повестки».

В полиции напоминают, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.

