Министр ЖКХ: после подключения отопления выросло число жалоб на духоту в квартирах

Посла начала отопительного сезона в Калининградской области выросло число жалоб на духоту в квартирах. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, отвечая на вопросы журналистов, почему сезон периодически стартует в режиме «ручного управления» по требованию губернаторов.

Сергей Черномаз напомнил, что есть нормативные документы, которые говорят о необходимости начала отопительного сезона после пяти суток, в течение которых среднесуточная температура держится на отметке +8°С. «Всегда существует этот разбег по времени. Сейчас мы видим, что большое количество окон начали открывать и количество жалоб на то, что в квартирах душно, пожалуйста, уменьшите температуру теплоносителя, — их ровно же столько, а то и больше, чем количество тех жалоб, которые были о том, что в квартирах холодно», — сказал министр.

При этом, по его словам, оборудование не может быть спроектировано таким образом, чтобы «разогнать котлы, потушить котлы, разогнать котлы». «Моя позиция [по поводу сроков начала сезона] такова, что мы всегда идем максимально от заявителей. Все, что касается социальной сферы и так далее, мы реагируем быстро в тот же день по заявкам. По массовому подключению жилого фонда ориентируемся от количества обращений», — сказал он.

На вопрос, какое отопление у него дома, министр ответил, что в одной квартире центральное, в другой — автономное. «Я понимаю разницу, да. Но я понимаю разницу и при обслуживании котельного оборудования, сколько это стоит. И понимаю вот эти неудобства 10−12 дней в году, когда начало и завершение отопительного сезона. Поэтому стоимость обслуживания котла и стоимость обогревателя, который может поработать, когда у вас нет автономки, чтобы догревать помещение... Но я лично предпочитаю, чтобы в комнате, где я сплю, температура была не более 18−19°С. Я люблю спать, когда прохладно в комнате», — сказал министр.