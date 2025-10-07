Минздрав: около 35% выпускников медвузов отказываются работать в госучреждениях

Порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не хотят работать в государственной системе здравоохранения. Об этом сообщила на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова, пишет «Интерфакс».

«Ежегодно, к сожалению, мы около 35% выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования; не менее 40% выпускников, которые обучены программам среднего профессионального образования, из отрасли, из государственной системы здравоохранения теряем, — сказала Семенова, уточнив, что также система теряет выпускников целевого обучения. — Этому могут быть разные причины, но, наверное, сегодня недостаточно до конца на рабочих местах анализируют, почему выпускники отказываются от предложенного места трудоустройства».

По мнению Семеновой, еще одной причиной является то, что штраф за отказ отрабатывать стоимость обучения не всегда взыскивается с выпускника в полном объеме. Поэтому Минздрав разработал поправки, увеличивающие штрафы для выпускников.

