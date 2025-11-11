Госдума приняла закон об обязательном целевом обучении медиков в ординатуре

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект, который в том числе предусматривает, что поступившие на бюджетные места по специальностям ординатуры должны будут заключать договоры о целевом обучении. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был инициирован Правительством. Предлагается установить, что студенты-бюджетники, обучающиеся по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик.

В законопроекте также содержатся требования к тем студентам, кто восстановился для дальнейшего обучения, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут — либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что студентов будут отчислять, если они в установленный срок не заключат договор о целевом обучении при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, а также если они расторгнут договор в одностороннем порядке. Если студент в указанный срок не смог заключить договор, у него будет возможность по заявлению перевестись с бюджетной формы обучения на платную. Если до конца периода обучения предложения так и не поступят или студент не будет подпадать под критерии заказчиков, с него снимут обязанность заключить договор.

Нововведения предполагают, что при невыполнении обязательства заказчиком трудоустроить медика, завершившего целевое обучение за счет бюджета, при невыполнении выпускником обязательства отработать назначенный срок согласно договору о целевом обучении, а также в случае расторжения договора одной из сторон, заказчик или выпускник будут выплачивать компенсацию в размере расходов на обучение в сумме, не менее чем за первый год учебы.

Ранее сообщалось, что порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не хотят работать в государственной системе здравоохранения.

