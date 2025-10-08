Глава УМВД: жертв мошенничества в регионе стало меньше

После ужесточения банковского контроля в регионе стало меньше преступлений, связанных с кражами денег и мошенничествами через интернет. Об этом заявил на заседании правительства во вторник, 7 октября, глава регионального УМВД Александр Сокрутенко.  

По его словам, с 21 августа по 30 сентября в области зарегистрировано 310 случаев краж денежных средств с банковских счетов. Это на 207 меньше, чем годом ранее. Также зафиксировано 1698 IT-мошенничеств — на 350 меньше, чем в прошлом году.

«С учетом изменений в нормативно-правовом поле, ужесточения ограничений в банковской системе, а также некоторых поправок в уголовно-процессуальной деятельности имеется снижение [преступлений в сфере IT]», — отметил Сокрутенко.

При этом начальник УМВД добавил, что главной причиной повторных случае мошенничества остается доверчивость граждан — несмотря на профилактическую работу, некоторые жители региона продолжают передавать злоумышленникам личные данные и денежные средства.

Напомним, с сентября банки усилили контроль за подозрительными переводами и ограничили возможность мгновенных переводов на незнакомые счета. Эти меры были направлены на то, чтобы сократить число дистанционных преступлений, жертвами которых часто становятся пожилые люди и подростки.

