Нововведения сентября: экономия на парковках, фильтр звонков, MAX и VPN

В первый месяц осени в стране и регионе вступил в силу ряд нововведений, которые повлияют на многие сферы жизни. О том, как бесплатно парковаться на платных муниципальных парковках, как назначить «доверенное лицо» для контроля за своими счетами и как раз и навсегда отказаться от спам-звонков, в обзоре «Нового Калининграда».

Парковки

С 1 сентября жители региона могут бесплатно пользоваться платными муниципальными парковками с 19:00 до 8:00 в будние и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Постоянно парковаться без оплаты могут льготные категории граждан, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений:

владельцы электроавтомобилей (разрешённой массой до 3,5 т),

один из родителей многодетной семьи, которому выдано удостоверение многодетной семьи,

лица, принимавшие участие в специальной военной операции,

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

ветераны боевых действий, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в Калининграде, либо имеющие вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории Калининграда.

Внести транспортное средство в реестр парковочных разрешений можно также с 1 сентября, обратившись с документами в МФЦ. С перечнем необходимых для включения в реестр документов можно ознакомиться по ссылке.

Зарплата

С 1 сентября вступил в силу ряд новых правил в сфере расчёта зарплаты, надбавок и условий труда. Так, минимальный размер надбавки за работу в ночные часы на уровне 20% от оклада устанавливается на срок до 1 сентября 2031 года. Такая норма существовала и раньше, правительство приняло решение сохранить эти правила ещё на шесть лет. Ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. Это время «биологически не предназначено для активной деятельности, работа ночью приводит к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке на организм работника, требует от него повышенных трудозатрат, а при определённых обстоятельствах может создавать угрозу причинения вреда его здоровью», говорится в пояснительной записке к соответствующему постановлению.

Вступает в силу и новый порядок определения средней зарплаты в России. Одно из изменений — это включение в расчёт среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Также вводится отдельное правило расчёта среднего заработка для выплаты выходного пособия путём умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Кроме того, в документе установлено, что для суммированного учёта рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путём умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году. В остальных случаях правила расчёта остаются прежними.

С сентября также вступает в силу закон о порядке обработки обезличенных персональных данных и передачи их в государственную информационную систему. Закон наделяет Минцифры РФ правом по формированию составов персональных данных, полученных в результате обезличивания и сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность. Регламентируется и порядок формирования региональных составов персональных данных.

С 1 сентября работодатели не могут произвольно снижать премии сотрудников. За незаконное лишение сотрудника премии работодатель рискует получить штраф на сумму до 50 тыс. руб.

Национальный мессенджер

Предварительная установка мессенджера MAX на электронные устройства стала обязательной с 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В списке обязательных для установки программ MAX заменил VK Мессенджер, который находился там с 2023 года. На новый мессенджер переходит и вся система образования. Там планируют создавать чаты для общения классных руководителей и родителей. «Сферум», где это происходило ранее, намерены полностью интегрировать в MAX. При этом отсутствие у школьника смартфона с установленным национальным мессенджером, по словам министра образования Калининградской области Светланы Трусенёвой, не должно влиять на процесс обучения.

Магазин приложений

Обязательным для предустановки на смартфонах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi) стал с 1 сентября и российский магазин приложений RuStore. На устройствах должна быть обеспечена возможность установки и оплаты программ с помощью сервиса.

VPN

С 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий рекламу VPN и других средств обхода блокировок. Штраф для физических лиц составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс., а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Также вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам c помощью VPN. Речь идет о материалах, включённых в «экстремистский список» Минюста (сейчас он насчитывает около 5,5 тыс. позиций, материалы включаются в него по решению судов). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева, граждан, случайно «ткнувших не туда», закон не коснётся, потому что предполагает наличие умысла.

Реклама

Запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, признанных в России нежелательными или экстремистскими, также вступил в силу 1 сентября. В первую очередь закон затрагивает Instagram* и Facebook** (принадлежат Meta***, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пропаганда наркотиков

С 1 сентября запрещается пропаганда наркотиков в интернете, книгах, кино и СМИ. Ограничения не должны касаться произведений, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Медицина

С 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке или временном отсутствии специалистов могут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Предполагается, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Имеющий необходимые навыки и опыт медицинский работник среднего звена может провести первичный осмотр пациента, собрать анамнез заболевания, сделать простые обследования, назначить и применять лекарственные препараты. После выполнения необходимых процедур и при подозрении на заболевание фельдшер должен отправить пациента к нужному специалисту. Возложить на фельдшера функции лечащего врача теперь разрешается в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках. Делегировать соответствующие полномочия может руководитель медицинской организации своим приказом.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамары Фроловой, принятие решения вызвано нехваткой врачебных кадров, особенно в сельских территориях, что негативно сказывается на доступности и качестве оказания медицинской помощи.

С 1 сентября в России начинает действовать перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В него вошли препараты, необходимые для лечения социально значимых заболеваний, угрожающих жизни или качеству жизни пациентов.

С 1 сентября усиливается контроль за производством БАДов. Правительство может устанавливать критерии качества добавок и сырья для них, а также порядок их регистрации. Должен появиться перечень БАДов и показаний к их применению.

Образование

С 1 сентября правительство России может регулировать количество абитуриентов, принимаемых в вузы на коммерческой основе. Предполагается, что введение квот должно снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностью государства в кадрах определённых специальностей, в частности, инженерных.

Выпускники колледжей больше не могут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранная в университете специальность не совпадает с профилем оконченного среднего профессионального образования. Раньше выпускники колледжей имели право поступить в университет по внутреннему экзамену, минуя ЕГЭ, даже когда выбирали в вузе факультет, не связанный с их профилем в колледже.

Мошенники

С 1 сентября россияне могут отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения. Эта возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников.

Все бизнес-звонки теперь должны проходить с обязательной маркировкой. Российские операторы связи, услугами которых пользуются организации и индивидуальные предприниматели, обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы информация отображалась на экране телефона абонента.

При входящем вызове на дисплее должно появиться название компании или индивидуального предпринимателя либо их коммерческое обозначение, а также категория звонка, отражающая основной вид деятельности (например, «банк», «реклама», «недвижимость», «связь»). Текст уведомления может содержать до 32 символов, включая буквы латинского или кириллического алфавита и цифры.

С 1 сентября банки должны анализировать операции клиентов по снятию наличных на предмет подозрительных признаков. В случае их обнаружения кредитные организации должны устанавливать лимит на выдачу денег в банкоматах в размере 50 тыс. руб. в сутки на срок до 48 часов, если счета или карты клиента были внесены в базу дропперов — до 100 тыс. руб. в месяц. Для получения большей суммы необходимо обратиться в отделение банка.

Клиенты банков могут назначить доверенное лицо, которое будет контролировать операции по счету. Ему должны приходить уведомления о переводе средств или снятии наличных. Если такой помощник сочтёт транзакцию подозрительной, он может её заблокировать. На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления «второй руки». Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить её в течение 24 часов. Доверенное лицо не получает доступа к счету и не может самостоятельно совершать операции.

С 1 сентября россияне могут установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно через «Госуслуги» или МФЦ. Кроме того, запрещается передавать другим лицам свой номер. Штрафы также предусмотрены за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации в интернете.

С 1 сентября следователи или дознаватели в рамках досудебного производства по уголовному делу могут замораживать подозрительные денежные операции на срок до 10 суток в целях последующего наложения на них ареста. Основание для приостановки — использование банковских счетов, электронных платежных средств или аванса за услуги связи при совершении преступления.

Демография

С 1 сентября беременные студентки будут получать пособие в размере 100% прожиточного минимума региона независимо от факта получения стипендии.

С 1 сентября начинают действовать критерии определения запрещённой в России пропаганды чайлдфри. Их сформулировал Роскомнадзор. Блокировке подлежит информация, которая направлена на убеждение в отказе от рождения детей или оправдание такого решения, указывает на преимущества отказа от рождения детей, создаёт отрицательный образ беременности, материнства и отцовства.

С 1 сентября фильмам, пропагандирующим чайлдфри, не должны выдавать прокатные удостоверения. Признаки такой пропаганды также могут стать причиной отзыва ранее выданных разрешений. Приказ Минкульта будет действовать до 1 сентября 2030 года с возможностью продления.

Землевладение

С 1 сентября вводится перечень признаков неиспользования земельных участков. Среди них захламление земли более чем на 50% мусором, отходами или сорняками выше 1 м. Дом на участке должен быть возведён в течение пяти лет, в случае индивидуального жилого строительства — семи лет. При обнаружения подобных нарушений земля может быть изъята. Однако перед этим владельцу будет дан год на устранение проблем. Этот срок можно продлить через суд.

С 1 сентября начал действовать запрет на ведение коммерческой деятельности в СНТ. Дачникам запрещается открывать на своей земле хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники или магазины. Разрешается продавать урожай, при условии, что для торговли не привлекаются наёмные рабочие, а размер участка не превышает 50 соток.

ПДД и штрафы

С 1 сентября действует обновлённый список противопоказаний для вождения автомобиля. В него добавлен пункт «общие расстройства психологического развития», который включает в том числе детский и атипичный аутизм и синдром Аспергера.

С 1 сентября повышаются пошлины на ряд госуслуг. Например, за оформление водительских прав придётся заплатить 4–6 тыс. руб. вместо 2–3 тыс., регистрацию автомобиля с выдачей номеров — 3 тыс. руб. против 2 тыс. ранее.

Штраф за непропуск спецтранспорта с мигалками и цветографическими схемами вырос с 4,5–7,5 тыс. до 7,5–10 тыс. руб. В случае лишения прав минимальный срок вырос с трех до шести месяцев, а максимальное наказание осталось без изменений и составляет один год. Кроме того, вводится наказание за непропуск машин с мигалками, но без цветографических схем на борту. Такое нарушение будет караться штрафом в размере от 7,5 до 10 тыс. руб. или лишением прав на срок 6–12 месяцев.

Товары и услуги

С 1 сентября вступил в силу запрет на навязывание покупателям товаров и услуг. Один из самых частых примеров — проставление автоматического согласия на добровольное страхование при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

С 1 сентября у РЖД появилась возможность оформлять билеты и осуществлять посадку на поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные, по биометрии. Для оформления проездного документа нужно подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС).

В РЖД предупредили, что госкомпании требуется время на тестирование технологии, поэтому посадка в поезда по биометрии с 1 сентября может не заработать. Рекомендуется по-прежнему брать с собой паспорт.

Зоопарк

Со 2 сентября Калининградский зоопарк переходит на осенний режим. Учреждение будет работать на час меньше: с 9:00 до 19:00. Кассы будут открыты с 9:00 до18:00, павильоны — с 9:00 до 18:45. Билет также можно приобрести на официальном сайте зоопарка. Он будет действителен до 31 декабря 2025 года.

