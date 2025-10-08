Приостановка эксперимента с «желтыми сетками» снизила сбор ПЭТ-бутылок в 8 раз

Приостановка эксперимента с «желтыми сетками» снизила сбор ПЭТ-бутылок в 8 раз
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Приостановка эксперимента со сбором ПЭТ-бутылок при помощи «жёлтых сеток», установленных на контейнерных площадках Калининграда и Гурьевска, сократила раздельный сбор пластика примерно в восемь раз. Об этом «Новому Калининграду» рассказал гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко.

«Сетки были сняты и сейчас они, как вы знаете, находятся на вагонзаводе, — сообщил Лавриненко. — Ими заинтересовалась ЕСОО, они просят, чтобы мы их отдали, чтобы они активно расширяли сеть сбора и вернули этот проект обратно. Сам я не могу его вернуть, пока мы не построим себе новую сортировку».

Предприниматель отметил, что те ПЭТ-бутылки, которые ранее собирали с населения через сетки, сегодня идут на свалку. «Олимп-Дизайн» принимает лишь ту пластиковую тару, которую ЕСОО собирает через муниципальные контейнерные площадки, где успели установить контейнеры для раздельного сбора.

«Объём сбора ПЭТ-бутылок упал в восемь раз, — заявил Лавриненко. — В среднем мы в городе собирали 50 тонн в месяц, а сейчас собирается в восемь раз меньше. Дап, сейчас объемы немного увеличиваются, так как люди стали больше нести в муниципальные контейнеры».

Директор компании добавил, что в октябре ожидается увеличение объёмов собранного пластика.

«В июле мы закрыли проект, в августе почти всё пошло на свалку, но 6 тонн нам всё-таки привезли. В сентябре у нас уже было 8 тонн. И люди стали больше нести, и машина стала чаще ездить, чтобы собирать. Раньше собирали раз в неделю, а сейчас раз в три-четыре дня. На пике же мы собирали до 60 тонн в месяц», — заключил он.

Региональный союз переработчиков объявил о приостановке сбора ПЭТ-бутылок при помощи «жёлтых сеток» в июле этого года.

Тогда же рредприниматели попросили горожан не выбрасывать ПЭТ в переполненные контейнеры, которые они на тот момент не успели собрать и вывезти, а отнести или отвезти этот вид вторсырья в ближайший контейнер ЕСОО или на площадку РСО на 5-й Причальной.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter