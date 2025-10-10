Умеренность перед похолоданием: погода в Калининграде в выходные

На этой неделе погода в Калининградской области соответствует климатической норме. Температурный фон до конца недели ожидается комфортным — днем в пределах 12-16℃. Кроме того, ночи станут теплее из-за облачности и осадков, время прохождения которых выпадет преимущественно на темное время суток. При этом в конце недели усилится градиентный ветер, сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу утром ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. После полудня осадки прекратятся. Днем будет малооблачно/переменная облачность (+13...+15℃), к вечеру — облачно с прояснениями (+8...+12℃). Ветер с утра до вечера западный/северо-западный. В Калининграде и области утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), порывистый, днем — сильный (5-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. На побережье в течение суток ветер свежий/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

В субботу ночью в Калининграде, на западе и побережье +9...+13℃, а на востоке региона — +7...+9℃, облачно, местами возможны небольшие дожди. Днем в прибрежной зоне +13...+15℃, в Калининграде и области до +15...+17℃. Утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Днем и вечером — малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер ночью — западный, с утра до вечера — северо-западный, в Калининграде и области: ночью, утром и вечером — слабый/умеренный (3-6 м/с), днем — умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый. На побережье ветер в течение суток свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

В воскресенье ночью по области +5...+9℃ (на побережье +8...+12℃), облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +12...+14℃. Утром и в первой половине дня облачно/облачно с прояснениями, вероятны дожди. После обеда существенные осадки маловероятны, переменная облачность. Вечером +7...+10℃, у побережья не исключены локальные заряды дождя/крупы. Ветер ночью и утром — западный/юго-западный, днем и вечером — северо-западный/северный. В Калининграде и области — умеренный/свежий (3-8 м/с), днем — свежий/сильный (5-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с. На побережье — свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с.

Следующая неделя начнется с похолодания. По предварительным данным, с понедельника по среду днем максимальные температуры составят +8...+12℃, а ночью — +2...+6℃. В континентальной части региона и на почве вероятны заморозки. «Впрочем, свежие модельные расчеты не столь пессимистичны — к середине/концу грядущей недели с запада к нам может сместиться гребень антициклона, вернув умеренную воздушную массу с более комфортными температурами днем (+12...+14℃). Более того, в начале третьей декады октября у моделей прослеживаются сценарии с выносами прогретого воздуха из южных широт благодаря выходу циклонической депрессии на запад Европы и смещению антициклона на восток — сейчас модель ECMWF в начале 20-х чисел ожидает выше +15℃», — добавляют синоптики.