«Вторая зона отдыха на реке»: в Советске готовят новую заявку на благоустройство

Власти города Советска, вдохновлённые получением федеральных средств на два этапа благоустройства в центре города, готовят новую заявку на конкурс по созданию комфортной городской среды. Об этом в эфире «Центра управления регионом» в четверг, 9 октября рассказал и.о. главы администрации округа Аркадий Данилов.

Данилов напомнил, что после одобрения предыдущей заявки Советск рассчитывает потратить около 210 млн рублей на Зелёный (он же Театральный) сквер.

«Это хорошее место в центре города, но оно было необжитое, — заметил чиновник. — Сейчас мы сделаем из него очень хорошее место притяжения, красивое, с площадками, с парковкой для автобусов и общественными туалетами. Это будет прекрасное пространство, продолжение нашего „Музея под открытым небом“, они в одну цепочку идут».

Подавать заявку на следующий год власти намерены, так как им, по выражению Данилова, «понравился вкус этого».

«Да, кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то фонарь не такой. Тут надо было гранит, а вы положили плитку. Но сам факт — становится лучше, — продолжил он. — Если нам повезёт, мы перейдём через улицу Гагарина и уйдём к набережной. Хотелось бы вторую зону отдыха на реке сделать».

Напомним, что Советск стал одним из победителей конкурса в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек включительно». Зелёный сквер, на который были получены средства, находится на ул. Театральной и прилегает к нескольким ключевым объектам — Театру юного зрителя, администрации округа и МФЦ. Площадь территории — 2,52 га.

Сквер, по мнению авторов проекта, «обладает колоссальным потенциалом» ввиду «уникального визуального образа озеленения, местоположения в городе, существующей структуры транзитов через территорию, а также долгой истории, которая нанесла свой отпечаток на внешний облик места».

Ранее там располагался жилой квартал, который был уничтожен во время Второй мировой войны. В рамках проекта предлагается обозначить с помощью мощения контуры исторической застройки, а функциональные зоны организовать внутри сложившихся до середины XX века дворовых территорий.

На территории, прилегающей к театру, хотят организовать амфитеатр со сценой для выступлений небольшого формата, а также информационную стойку при входе на городскую ярмарку.

Финансирование распределено следующим образом: федеральный бюджет — 90,2 млн руб., региональный — 90,2 млн руб., муниципальный — 0,902 млн руб., внебюджетные средства — 31 млн руб. Открыть объект планируют в октябре 2026 года.