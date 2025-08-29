Пять побед: как планируют преобразить города Калининградской области в 2026 году

0 0

Пять городов Калининградской области в августе 2025 года победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Церемония награждения состоялась 21 августа в Казани в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». На условиях софинансирования из бюджетов трёх уровней, а также с привлечением внебюджетных средств по итогам конкурса должны быть трансформированы общественные пространства. О том, как планируют преобразить площади, улицы и скверы, — в обзоре «Нового Калининграда».

Советск — благоустройство зелёного сквера — 87,25 балла

Одним из победителей в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек включительно» стал Советск с проектом благоустройства зелёного сквера. Он находится в центре города — на ул. Театральной и прилегает к нескольким ключевым объектам — Театру юного зрителя, администрации округа и МФЦ. Площадь территории — 2,52 га.

Сквер, по мнению авторов проекта, «обладает колоссальным потенциалом» ввиду «уникального визуального образа озеленения, местоположения в городе, существующей структуры транзитов через территорию, а также долгой истории, которая нанесла свой отпечаток на внешний облик места».

Ранее там располагался жилой квартал, который был уничтожен во время Второй мировой войны. В рамках проекта предлагается обозначить с помощью мощения контуры исторической застройки, а функциональные зоны организовать внутри сложившихся до середины XX века дворовых территорий.

Парковку у здания администрации планируют расширить, а у Театра юного зрителя — реорганизовать, чтобы сформировать комфортную проезжую часть на ул. Гагарина. Проект также предусматривает три точки парковки туристических автобусов.

Входная зона включает в себя увеличенное парковочное пространство, небольшой амфитеатр с информационным стендом с флагштоком, расширенную детскую площадку и санузел. В «аллейной части» запланированы места для отдыха и игр в шахматы, а также качели.

На территории, прилегающей к театру, организуется амфитеатр со сценой для выступлений небольшого формата, а также информационная стойка при предполагаемом входе на городскую ярмарку. Пространство у мемориального камня и дуба должно быть обеспечено «местами созерцания и отдыха». В целом территорию хотят превратить «в одно из наиболее привлекательных и функциональных мест города для отдыха и досуга всех категорий граждан» с возможностью проведения массовых мероприятий.

Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год. Финансирование распределено следующим образом: федеральный бюджет — 90,2 млн руб., региональный — 90,2 млн руб., муниципальный — 0,902 млн руб., внебюджетные средства — 31 млн руб. Открыть объект планируют в октябре 2026 года.

Неман — благоустройство центральной площади — 89,15 балла

Неман стал одним из победителей среди городов с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек. Благоустроить хотят центральную площадь города на пересечении улиц Победы и Советской, а также участок набережной пруда со стороны ул. Советской. Общая площадь объекта — 0,7 га.

Проект предполагает создание многофункционального пространства для всех групп населения с фонтаном, сценой для мероприятий, историческим сквером, сквером для молодёжи и амфитеатром у набережной городского пруда.

Согласно задумке авторов проекта, история Немана должна быть отражена в сквере перед статуей принцессы Рагнеты. «Здесь используется традиционное для Калининградской области клинкерное мощение, в покрытие инкрустирована

латунная карта старого города. Пульсирующая, современная, инновационная история Немана проявлена в благоустройстве площади для мероприятий. Современная сцена с уникальным дизайном и световым арт-объектом является смысловым центром площади. Светомузыкальный сухой фонтан добавляет пространству интерактивности», — говорится в описании. Сцена «архитектурно обыгрывает» вентшахту, расположенную посередине площади, превращая её в светящийся арт-объект в форме батарейки.

В зоне перед ЗАГСом проявлена «тихая, уютная, повседневная среда Немана». Здесь должна появиться камерная площадь с серией зон для отдыха и качелями. Архитектурное решение сцены, согласно задумке, позволит использовать её задний фасад как зону отдыха, а также фотозону с видом на замок и часовую башню.

Вторая очередь проекта выстраивается на контрасте с городской площадью. Это природная территория бывшего Мельничного пруда, по берегам которого должна появиться серия зон для отдыха с качелями, лежаками, навесами и игровыми элементами. Центральный навес отсылает к образу старой мельницы. Под навесом организуются зоны для игры в настольный теннис.

Используемые покрытия соответствуют функциям и характеру проектных зон: более крупные элементы покрытия — на площади для мероприятий, клинкерное покрытие — в сквере перед Рагнетой, бетонная плитка — на тротуарах. В благоустройстве также использованы исторические гранитные плиты.

На главной площади используются современные вертикальные опоры освещения, отдельные зоны выделены с помощью светового потолка. За зданием ДК балкон освещают небольшие торшеры. Новая сцена запланирована между Дворцом культуры советской постройки и историческим зданием, формируя новый, современный образ площади. «На выходе из ЗАГСа открываются живописные виды на замок и башню. Сцена может служить эффектной фотозоной для новобрачных», — говорится в описании.

Реализация проекта, по мнению его авторов, поможет завершить благоустройство исторического центра города, создав единый законченный образ центра Немана, в котором будет комфортно горожанам и интересно туристам. Сверхзадача проекта — развитие Немана как образца нового малого российского города.

Общая стоимость работ — 184,55 млн рублей. Из них 70,9 млн — федеральный грант, ещё 70,9 млн — средства регионального бюджета, 6,75 млн — муниципального, 36 млн — внебюджетное финансирование.

Пионерский — концепция комплексной реконструкции ул. Комсомольской — 87,45 балла

Пионерский с проектом комплексной реконструкции ул. Комсомольской оказался в числе городов-победителей с населением от 5 до 20 тысяч человек. Обновить предлагается отрезок улицы от вокзала до пляжа, «так как именно он испытывает большую нагрузку и нуждается в реорганизации».

«Сверхзадача» благоустройства Комсомольской улицы — обеспечить комфортные условия для местных жителей «несмотря на неизбежное превращение города в туристический курорт» и помочь пионерчанам адаптироваться к изменениям городской среды.

Необходимо:

создать направленный транзитный пешеходный маршрут с туристической инфраструктурой, чтобы туристы шли прямо к морю, но останавливались по пути, пользуясь услугами местных предпринимателей;

заложить возможность функционирования улицы как общественного пространства для местных жителей (вероятен сезонный характер: лето — для туристов, зима — для своих);

сохранить баланс между интересами жителей и туристов (для туристов это транзит, для местных жителей — место отдыха и встреч).

В числе функциональных проблем территории названы узкие тротуары, недостаток мест отдыха, неудачное кронирование деревьев, отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения, неорганизованная парковка, непродуманная организация движения, изношенные покрытия и «наличие маргинальных сценариев поведения». По мнению авторов проекта, улица находится «в некоем закрытом состоянии и не приглашает идущих по ней остановиться и оглядеться вокруг».

Предполагается, что в результате реализации проекта организации культуры получат обустроенную площадку для проведения мероприятий, а местный бизнес — приток посетителей. МФЦ, почту и банк обеспечат обустроенными входными площадками. Территория приобретёт «оформленный внешний вид центральной улицы города, станет пространством для трансляции идентичности города».

Структура финансирования: 70,9 млн рублей — федеральный бюджет, 75,8 млн — региональный, 26,4 — муниципальный. Из внебюджетных источников планируют привлечь 7,1 млн рублей.

Правдинск — центральный квартал — 88,25 балла

Правдинск стал одним из победителей среди городов с численностью населения до 5 тысяч человек. Объект носит название «Центральный квартал г. Правдинска». Благоустроить, а точнее «перезагрузить», планируют общественное пространство между улицами Торговой и Багратиона площадью 1 га.

«Проект ревитализации центрального квартала — не попытка законсервировать прошлое или стереть его, а тонкая работа по созданию живого пространства, где история перестаёт быть музейным экспонатом и становится естественной частью повседневности», — говорится в описании проекта.

Его «сердце» — бывшая рыночная площадь Marktplatz. Сегодня она утратила былое значение и превратилась в транзитное пространство. Главная задача проекта — возродить былое место встреч и праздников, «не впадая в ностальгию».

«Вместо стилизации „под старину“ проект предлагает современный язык: лаконичные скамьи, деликатное освещение, новые смыслы, заложенные в элементах благоустройства. Они не спорят с прошлым, а вступают с ним в диалог», — отмечают авторы проекта. По их замыслу, жители и гости города смогут здесь «выпить кофе, отдохнуть в тени деревьев, заглянуть на субботний фермерский рынок, посмотреть, как резвятся в фонтане дети».

В настоящее время полезную территорию площади «съедают» и не позволяют использовать её для мероприятий в полной мере устаревший фонтан и группа зелёных насаждений, отмечается в описании. Перекрывается «исторический фронт улицы», создаётся ощущение неуютности и небезопасности пространства. Также среди указанных проблем территории пустынные пространства, побуждающие к стихийной парковке, и узкие тротуары, заставляющие пешеходов выходить на проезжую часть.

Взамен этого необходимо:

— создать гармоничную городскую среду,

— сохранить культурный слой, объединяющий немецкое наследие и советскую историю, — сформировать новую идентичность, позволяющую воспринимать территорию «как неотъемлемую часть России, а не только как памятник прошлого,

— развить функциональную среду, отвечающую потребностям всех поколений.

Квартал, согласно замыслу, должен стать комфортным и безопасным пространством с расширенными пешеходными зонами, удобными переходами, пандусами и тактильной плиткой. Также необходимо увеличить площадь озеленения, восстановить аллеи и скверы, создать тихие зоны для отдыха.

Развитию туризма должно способствовать появление новых маршрутов, включающих советские и современные объекты. Запланирован монтаж интерактивных элементов: цифровых экспозиций, табличек «с образами истории Правдинска», металлического обрамления фонтана с образами советской истории. В результате площадь должна стать визитной карточкой города.

Проект планируют реализовать в три этапа со следующим распределением финансовых ресурсов: 30,8 млн. руб. — грант из федерального бюджета в рамках конкурса, 110,8 млн. руб. — средства регионального бюджета; 3,54 млн. руб. — за счёт внебюджетных источников финансирования, 12,7 млн. руб. — средства муниципального бюджета. Строительно-монтажные работы власти намерены осуществить в 2026 году на основании проектно-сметной документации, прошедшей проверку определения достоверности сметной стоимости в экспертизе Калининградской области. Открытие объекта запланировано на сентябрь 2026 года.

Краснознаменск — туристический парк на Шешупе — 80,313 балла

Краснознаменск также вошёл в число победителей среди городов с населением до 5 тысяч человек с проектом туристического парка на Шешупе. Площадь благоустраиваемой территории — 0,9 га. Речь идёт о правобережье реки Шешупе в северной части города.

В настоящее время территория имеет преимущественно транзитное значение. Функция пляжа утрачена, а благоустройство отсутствует, как и дорожное покрытие. Объект не доступен для маломобильных групп населения. Машины паркуются стихийно, пересекая трафик движения пешеходов.

Проект предусматривает:

формирование связей между разрозненными территориями, создание доступных для пешеходных проходов и единого стиля пространств,

создание экологических маршрутов,

повышение инвестиционной привлекательности города и раскрытие туристического потенциала,

упорядочение функциональных задач территории, как следствие — развитие туризма, создание комфортных условий для развития локального бизнеса, появление новых рабочих мест,

сохранение экологии и связи человека с природой.

Благоустроить планируют несколько зон. Входная группа носит название «Узкоколейка». Она находится на ул. Матросова — выше территории проектирования, поэтому с неё открывается панорамный вид на туристический парк. Входная группа воплотила в себе образ вагонетки узкоколейной железной дороги. Зона отдыха «Орешник» — тихое место в тени древнего дуба. Её планируют оснастить природной мебелью. Уличную сцену хотят построить в виде гнезда аиста — частого гостя округа. Детскую площадку должен украсить образ выныривающего из реки краснознаменского рыбца. Локация запланирована в речной тематике с песчаным покрытием. Ярмарочный павильон должен стать образцом современной интерпретации местной архитектуры с черепичной крышей. Здесь же хотят поставить уличные столы для пикников и развесить гирлянды для создания атмосферы уюта. Также планируются шахматные столы и парковка на 35 мест.

Благоустройство, по мнению авторов проекта, позволит повысить экологическую культуру населения, создаст возможность человеку «прикоснуться» к природе. «Другие природные территории города „примут“ культурный код места и будут модернизироваться с применением ландшафтного дизайна. Будет развиваться зона основного городского пляжа», — говорится в описании.

Предполагается, что территория станет отправной точкой для туристов, желающих осуществить сплавы по реке Шешупе.

Общая стоимость проекта — 90 млн рублей. Из них 30 млн — средства регионального гранта, 51,5 млн должен предоставить региональный бюджет, 1 млн — муниципальный. 7,5 млн власти намерены привлечь из коммерческих источников.

Общий объём федерального финансирования составит, как ожидается, 306 млн рублей. Без грантов остались две заявки региона. Это проект новой набережной Деймы в Гвардейске и благоустройство городской площади Багратионовска.

Текст: Мария Власенкова, изображения из презентаций проектов (сайт gorodsreda.ru)