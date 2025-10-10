Инвестор не успел открыть ресторан в Бережковском в 2025 году, но получил на него деньги (видео)

Инвестор получил средства на будущий музейно-ресторанный комплекс в Бережковском Черняховского округа по программе льготного финансирования бизнеса «ВостокИнвест». Комплекс вошёл в десятку проектов, одобренных 7 октября на заседании регионального правительства власти Калининградской области (общий бюджет программы — 701 миллион рублей).

«Черняховская компания „КСК-Текстиль“ инвестирует на первом этапе в проект „Развитие музейного комплекса с рестораном „У дубов““ 30 миллионов рублей и создаст туристско-рекреационный комплекс в поселке Бережковское. В состав комплекса войдут музей, ресторан с уличной террасой, парковочная площадка и лодочная станция», — сообщает пресс-служба администрации Черняховского округа.

Учредитель компании Алексей Павликов рассказал «Новому Калининграду», что из 30 миллионов рублей 24 — это средства льготного кредита, одобренного по программе «ВостокИнвест», а 6 — софинансирование.

«Деньги пойдут на приспособление двух зданий в Бережковском под музей и ресторан, — уточнил Павликов. — Скорее всего, мы также построим перемычку между ними. Пока решаем, какой она будет, деревянной или капитальной. Остальную территорию комплекса, в том числе пристань для лодок, планируем развивать уже за собственный счёт».

Напомним, что в сентябре прошлого года предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус рассказывали «Новому Калининграду», что в Бережковском они собираются открыть музей топоров и мясной ресторан. Приспособление зданий должно было состояться уже к концу 2025 года, однако сроки были сдвинуты вправо.

О том, что бизнесмены выкупили являющийся выявленным объектом культурного наследия склад в Бережковском и соседнюю постройку, в которой после Первой мировой войны находился паркетный зал, стало известно 14 сентября 2023 года.

Проект приспособления зданий к современному использованию разрабатывали архитектор Артур Сарниц и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

