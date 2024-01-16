Плюс лодочная станция: инвестор раскрыл планы на склад-памятник в Бережковском (фото)

Слайд предоставлен Алексеем Павликовым
Слайд предоставлен Алексеем Павликовым

В поселке Бережковское Черняховского района появится музей, новый ресторан и лодочная станция. Об этом «Новому Калининграду» сообщил бизнесмен Алексей Павликов, выкупивший здание исторического склада в центре поселка вместе со своим бизнес-партнером Игорем Билоусом.

Проект приспособления к современному использованию здания, включенного в реестр объектов культурного наследия в конце августа прошлого года, по словам Павликова, разрабатывали архитектор Артур Сарниц и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

«Идея очень хорошая, — рассказал Павликов, — но у нас пока руки до нее не доходят. Однако в этом году мы, скорее всего, приступим к реализации. Но предварительно необходимо сделать полную дефектовку здания (крышу мы уже обследовали, она недавно была отремонтирована), вычистить всю грязь, провести укрепление».

В самом историческом здании, как уверяет Павликов, будет размещен музей холодного оружия (часть коллекции уже приобретена).

«Старинные топоры там точно будут, также небольшую экспозицию по кованым замкам разместим, — пояснил инвестор. — Снесенное ранее здание, к которому был пристроен склад, отстроим заново, там будет кафе-ресторан. В планах лодочная станция еще. Правда, реализовать планы нам, вероятно, помешают бобры. Дело в том, что они регулярно строят неподалеку плотины, из-за чего канал, ведущий к озеру, заиливается. Будем привлекать охотников для их отлова».

14 сентября стало известно, что склад в Бережковском становится участником региональной программы по вовлечению в хозяйственный оборот. На его восстановление и приспособление к современному использованию по программе намерены выделить 25 млн рублей.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград, слайды предоставлены инвесторами

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter