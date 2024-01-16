Плюс лодочная станция: инвестор раскрыл планы на склад-памятник в Бережковском (фото)

В поселке Бережковское Черняховского района появится музей, новый ресторан и лодочная станция. Об этом «Новому Калининграду» сообщил бизнесмен Алексей Павликов, выкупивший здание исторического склада в центре поселка вместе со своим бизнес-партнером Игорем Билоусом.



Проект приспособления к современному использованию здания, включенного в реестр объектов культурного наследия в конце августа прошлого года, по словам Павликова, разрабатывали архитектор Артур Сарниц и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

«Идея очень хорошая, — рассказал Павликов, — но у нас пока руки до нее не доходят. Однако в этом году мы, скорее всего, приступим к реализации. Но предварительно необходимо сделать полную дефектовку здания (крышу мы уже обследовали, она недавно была отремонтирована), вычистить всю грязь, провести укрепление».

В самом историческом здании, как уверяет Павликов, будет размещен музей холодного оружия (часть коллекции уже приобретена).

«Старинные топоры там точно будут, также небольшую экспозицию по кованым замкам разместим, — пояснил инвестор. — Снесенное ранее здание, к которому был пристроен склад, отстроим заново, там будет кафе-ресторан. В планах лодочная станция еще. Правда, реализовать планы нам, вероятно, помешают бобры. Дело в том, что они регулярно строят неподалеку плотины, из-за чего канал, ведущий к озеру, заиливается. Будем привлекать охотников для их отлова».