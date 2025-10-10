Соколова: при обустройстве вольера для крокодилов обнаружили довоенные бассейны (фото)

В Калининградском зоопарке при вскрытии полов под устройство будущих бассейнов для крокодилов обнаружили бассейны, предположительно, довоенного времени. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

«Вскрылось „второе дно“ — оказывается под слоем советского периода были скрыты бассейны довоенного времени (предположительно)! — отметила она. — Очень хотелось их оставить, чтобы и деньги сэкономить, и историческую составляющую внести в новый объект. Но, увы, техническое состояние не позволяет, и по плану у нас под бассейном подогрев воды и всякие коммуникации. Так что просто фиксируем для истории».

Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой

Напомним, что в зоопарке приспосабливают первый этаж Дома птицы под содержание крокодилов. Работы планируется завершить в декабре. Рептилий разместят в отдельных объёмах с бассейнами и системой климатического контроля. Кроме того, посетители смогут наблюдать за крокодилами через большие панорамные окна.