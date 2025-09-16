Дом птицы в зоопарке начали приспосабливать под содержание крокодилов (фото)

Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

Дом птицы в Калининградском зоопарке станет «домом не только для птиц, но и для крокодилов». Завершить работы по приспособлению первого этажа под содержание рептилий планируется в декабре. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Сейчас Кай, Герда, Ипполит и Люда зимуют в старом павильоне со странным названием „Накопитель“. От этого никому не хорошо: рептилиям тесно, сотрудникам неудобно, посетителям крокодилов большую часть года не видно», — объяснили в зоосаде.

В Доме птиц крокодилов разместят в отдельных объёмах с бассейнами и системой климатического контроля. Это должно обеспечить сотрудникам комфортные условия труда. Кроме того, посетители смогут наблюдать за рептилиями «хоть в самый лютый мороз» через большие панорамные окна: «Панорамные окна будут „утоплены“ ниже уровня пола, то есть, видеть крокодилов можно будет и под водой».

Фото: телеграм-канал зоопарка

Ранее директор учреждения Светлана Соколова говорила, что зоопарк надеется получить положительное заключение экспертизы в сентябре. Предполагается, что там в зимний период будут содержать крокодилов. «Мы очень надеялись, что дождемся ввода в эксплуатацию нового террариума, но, к сожалению, подрядчик никак не может сдаться на Госэкспертизе. Там уже буквально, насколько я знаю, осталось последний шаг сделать. В сентябре, надеюсь, мы получим положительное заключение», — говорила она. Тогда же стало известно, что построить новое «крокодилье зимовье» зоопарк сможет не раньше 2027-2028 г., из-за чего было принято решение приспособить под них другое помещение. В начале сентября государственная экспертиза одобрила проект реконструкции аквариума под террариум.

